No parecía el momento indicado. El estudio Universal canceló el estreno de la película The Hunt, en la que un grupo de gente adinerada que se dedica a la caza de... personas. Dirigida por Craig Zobel y protagonizada por Betty Gilpin y Hilary Swank, la película aparece como una pésima idea tras los recentes masacres en Estados Unidos. Para colmo de males, Donald Trump señaló un tweet: "¡El Hollywood liberal es racista en el nivel más alto, y con mucho enfado y odio! Les gusta llamarse élite, pero no son élite."