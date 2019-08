El actor Peter Fonda, miembro de una de las más célebres familias de Hollywood, murió hoy a los 79 años. Un vocero de Fonda dio la noticia: "Murió pacíficamente el viernes por la mañana, 16 de agosto a las 11:05 am, en su casa en Los Ángeles rodeado de familiares".

Fonda, famoso por la película Easy Rider, sufrió una insuficiencia respiratoria a causa del cáncer de pulmón que lo afectaba hace tiempo. “Mientras lamentamos la pérdida de este hombre dulce y amable, también deseamos que todos celebren su espíritu indomable y su amor por la vida", dice el comunicado que anunció su muerte. "En honor a Peter, por favor levanten un vaso a la libertad", agrega.

Había nacido el 23 de febrero de 1940 en Nueva York. Fue el segundo hijo de Henry Fonda, uno de los grandes intérpretes del Hollywood clásico, y Frances Ford Seymour. Su hermana mayor es Jane, ganadora de dos Oscars en los años 70. En 1950, la tragedia envolvió a la familia cuando Seymour se suicidó.

El hijo menor de Henry Fonda comenzó su carrera a comienzos de los 60 en teatro y televisión y llegó a frecuentar a los Beatles. Su frase “Sé lo que es estar muerto”, bajo el influjo del LSD, fue tomada por John Lennon para el estribillo de la canción “She Said, She Said”, incluida en el álbum Revolver.

Para entonces, ya había pegado el salto al cine. Trabajó en películas clase B de Roger Corman y allí comenzó su amistad con el hijo de uno de los productores del director: un joven actor apenas mayor que él, llamado Jack Nicholson. Ambos coincidirían en pantalla en una de las películas clave de los 60: Easy Rider.

La historia de motoqueros fue escrita por Fonda a cuatro manos con Dennis Hopper, quien dirigió el film, que los dos protagonizaron junto a Nicholson y se convirtió en uno de los grandes éxitos de 1969, en plena efervescencia de la contracultura. Easy Rider fue aclamada en Cannes, en 1970 le valió a Nicholson su primera nominación al Oscar y Hopper y Fonda fueron candidatos a la estatuilla por el guión original.



La carrera posterior de Fonda no alcanzó el pico logrado en aquel film. Recién volvió al primer plano con El oro de Ulises, película de 1997 por la cual fue nominado al Oscar, que perdió justamente con su viejo compinche Nicholson. Antes, ese film le valió un Globo de Oro como actor dramático.



Para entonces ya había escrito su autobiografía Don´t Tell Dad (“No le digas a papá”). Su carrera continuó en los años siguientes, con apariciones cada vez más esporádicas. En 2000 ganó un segundo Globo de Oro por su papel en una película para TV, The Passion of Ayn Rand.



Tuvo tres matrimonios y dos hijos. Su hija Bridget continuó como actriz la saga familiar iniciada por Henry Fonda. Su muerte se produjo cuatro días después del 37º aniversario del fallecimiento de su padre.