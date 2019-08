Agua. La empresa Aguas Santafesinas S.A informa a sus usuarios que hoy, desde las 8 hasta las 16, trabajará en el sector de la zona centro delimitado por Viamonte, Servando Bayo, Zeballos, Vera Mujica, Ituzaingo, J.M. de Rosas, Viamonte, avenida Belgrano, Virasoro , Vera Mujica y Viamonte. Las tareas consisten en el "purgado" sectorizado de las redes para eliminar obstrucciones, por lo que podrá verse agua saliendo de bocas de hidrantes en algunas esquinas del citado sector, situación que no se extenderá más allá del horario previsto de trabajo. El Centro de Atención al Usuario 24 Horas atiende en el teléfono 0810-777-2000 o www.aguassantafesinas.com.ar .

Comercialización. La Cámara de Comercio Exterior invita a su seminario intensivo Comex Rosario 2019. Los temas que serán epicentro son "Exportación de servicios y propiedad intelectual" y "Derechos adicionales de exportación, aspecto legal". La jornada es arancelada y estará a cargo de los especialistas Gustavo Fadda y Juan Pablo Rizzi. Se llevará a cabo el martes 27 de agosto, a las 17.30, en Córdoba 1868. Por informes e inscripción, llamar al 0341 4257147 o escribir a capacitació[email protected] .

Metalúrgicos. La Unión Obrera Metalúrgica Rosario (UOM) ofrece a sus afiliados los servicios y beneficios de su mutual. Los interesados en afiliarse deben completar la plantilla de afiliaciones que se puede retirar en Buenos Aires 1328, de lunes a viernes de 8.30 a 16.30.

Seminario. La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe informa que debido el 1° Seminario Internacional de Justicia Juvenil: Prácticas Restaurativas y Políticas Públicas, los días 3 y 4 de septiembre, se realizará en el Centro Cultural Parque de España (Auditorio Príncipe de Asturias), Sarmiento y el río Paraná. Para inscripción solicitar las entradas, acá: https://www.eventbrite.com.ar/e/1o-seminario-internacional-practicas-restaurativas-y-politicas-publicas-tickets . Para confirmar asistencia una vez realizada la inscripciónm comunicarse por correo electrónico a: [email protected] .

Electoral. Los ciudadanos que no hayan podido sufragar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del pasado domingo 11 de agosto por las razones contempladas en la legislación vigente pueden realizar la justificación correspondiente en la Defensoría del Pueblo. El trámite puede realizarse a través de la página web infractores.padron.gov.ar , dispuesta por la Cámara Nacional Electoral para este fin. Además, para quienes no tengan la posibilidad de realizarlo vía on line, la Defensoría dispondrá de personal para realizar la gestión en sus sedes de Rosario (pasaje Álvarez 1516) y Santa Fe (Eva Perón 2726) y en delegaciones.