Con un cartel que pedía justicia por su hijo, entre las manos, la madre de Marcos Guenchul aseguró que el joven "no tenía enemigos". Marcela aclaró que el conflicto que tenía su hijo era porque quería ver a su nena, con quien no tenía contacto desde un año atrás. La mujer, que busca constituirse en querellante de la causa, señaló que fue un hecho "premeditado". Para la madre, "a este chico (por el acusado) le estaba pasando lo mismo y va a tener que hablar", dijo sobre la relación que el imputado tenía con su ex nuera. Además, deslizó que Priscila D., la ex pareja de Marcos, pudo haber ejercido una influencia hacia el imputado. "Pienso que sí", dijo al ser consultada.