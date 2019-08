*) Incendio: Mercedes DAlessandro @dalesmm

Creo que el conflicto entre el capitalismo y la naturaleza es uno de los que menos aparece en nuestros debates económicos cotidianos y sin embargo es el que más fuerza va a tomar en los próximos años.

Basta ver lo que está pasando hoy con la Amazonía.

*) Sobredosis: Lady Sorora @puede_fallar

Menos mal que estamos con la libido puesta en sacar a Macri y Larreta porque dedicarle toda la atención a la gestión de Bolsonaro te quita años de vida por exceso de angustia.

*) Sin gorra: Benito Cerati @Vanity_Sexx

No necesitamos policías para saber comportarnos.

*) Regla: Trigueña Natural @MieldeMandarina

Son Provida hasta que se embaraza la amante.

*) Ausentes: pinka @amarquista

Duden de los “buenos padres” woke que presumen en redes sociales cuánto aman a sus hijos pero van a los juzgados a ver cómo se libran de mantenerlos y cuidarlos.

Padre es el que cría. Punto.

*) Fuma: Antonella @Antxnxllxc

Mi ex me está reclamando que me llevé LOS SAHUMERIOS djsksj papi vos te quedaste con mi seguridad, amor propio, dignidad, confianza y no ando haciendo tanto escándalo.

*) Sentimientos significativos: MiOtroYo @alozoirdoorev

Quedate siempre con el/la que pueda expresar lo que siente y quiere. Para inexpresiva está la mesa.

*) Prioridades: LadyLibertad @cuervafenix

Los que dicen que no es importante coger, tendrían que casarse con su mejor amigo.

*) Alma y vida: SOY MANDANGA @MandangaSoy

-¿qué es para vos la felicidad?

-GARCHAR

-me refiero a algo más espiritual

-GARCHAR CON TODA MI ALMA