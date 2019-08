Con el foco puesto en evitar la pérdida de municipios clave, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reunió ayer en La Plata a los 69 intendentes de Juntos por el Cambio para analizar la situación del distrito tras la dura derrota del oficialismo en las PASO. “Estén más cerca que nunca de la gente, retomen el vínculo con los vecinos y escuchen más”, les pidió Vidal a los jefes comunales, a un mes del inicio legal de la campaña de cara a las elecciones del 27 de octubre.

"Hicimos un poco el análisis de la elección y planteamos el compromiso de redoblar los esfuerzos", indicó a la prensa el vicegobernador Daniel Salvador, tras el encuentro del que participaron también el jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai, el ministro de Seguridad y candidato a primer diputado por el distrito, Cristian Ritondo, y el secretario general de la gobernación, Fabián Perechodnik.

Desde el predio de la República de los Niños, el compañero de fórmula de Vidal ofició de vocero junto al intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien buscó lavar el tono electoral de la jornada y sostuvo que se trató de "una reunión de gobierno". "La gobernadora hizo mucho hincapié en escuchar el mensaje de los bonaerenses en las urnas y, en función de ese mensaje, recomponer los ejes de gestión", agregó el dirigente, cuyo municipio fue uno de los dos únicos del GBA en los que el oficialismo sacó ventaja al Frente de Todos junto a San Isidro.

El encuentro, que se realizó casi en simultáneo al de Axel Kicillof con los intendentes peronistas, fue pensado desde la Gobernación como un espacio para "hacer catarsis y juntar fuerzas". Sin embargo, frente al descontento social con el gobierno nacional, la jornada sirvió también para blanquear la necesidad de consolidar una estrategia localista para no perder distritos clave ni más bancas en la Legislatura provincial.

"Claramente la sociedad nos dio un mensaje que hay que saber escuchar, no sólo contando los votos, sino saliendo a la calle y tratando de entender por qué no nos votaron", sostuvo tras la reunión el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, en diálogo con Página/12. "Hay que aprender algo de lo que nos dice la sociedad, por ahí hicimos mucha obra y no atendimos suficientes necesidades económicas, sociales y materiales", agregó. El intendente había sido uno de los impulsores del desdoblamiento, algo que finalmente no prosperó. Contó que ayer "algo se charló", pero que "con el diario del lunes todos podemos hablar". "Hubo opiniones disimiles y la respuesta de Vidal a estos comentarios fue: 'Pensemos qué vamos a hacer hacia adelante", contó.