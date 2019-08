Tras la entrevista de Luis Majul a Alberto Fernández , el domingo por la noche Luis Novaresio presentó en su mesa a varios artistas y periodistas que apoyan abiertamente a Mauricio Macri. Sin embargo, entre las alocuciones de Pablo Sirvén, Ernesto Tenebaum, Analía Franchín y Naiara Awada, el actor Juan Leyrado ofreció una lectura diferente, y se refirió específicamente a lo visto en el estudio de La Cornisa.

“Yo vi lo de Majul y me pareció bárbara la entrevista. Ahora, nunca vi al Presidente… hubiese sido extraordinario que los periodistas le hubieran preguntado con esa intensidad. Porque el Presidente tiene que hablar de política, nunca lo escuché hablar de política. Lo escucho hablar de ‘fuerza’, de ‘vamos Argentina’, de hacerse dueño de la bandera argentina, de hacerse dueño ahora de la República… como que los que no lo votaron ahora a él no son republicanos ni democráticos”.