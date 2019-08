"El domingo tenemos que ganar, son tres puntos muy importantes", admitió Santiago Gentiletti. "Con Vélez se cometieron errores que no se pueden repetir, para nosotros es fundamental ganarle a Huracán", asumió el defensor, en referencia implícita a que luego vendrá el clásico con Central en el Gigante de Arroyito. "Ya llegará el momento de pensar en el clásico", acotó. Frank Kudelka mantiene dudas en el armado del mediocampo para el juego del fin de semana.

"El domingo tenemos que salir a buscar el partido, en nuestra cancha nos sentimos más fuertes. Quedó atrás la derrota con Vélez, ya apuntamos al partido con Huracán y a conseguir esos tres puntos que son muy importantes", analizó ayer Gentiletti en conferencia de prensa. "El equipo siempre sale a ganar, en cualquier cancha, pero de local nos sentimos más obligados a no dejar puntos. Tenemos que mantener la mentalidad de siempre, tratar de salir a buscar el partido como lo venimos haciendo hasta ahora y no quedar desequilibrados. No queremos resignar puntos en ningún lado, menos en el Coloso", destacó el zaguero rojinegro.

Angelo Gabrielli reemplazará al lesionado Facundo Nadalín. La duda permanece en el posible ingreso de Lucas Villarruel o bien en ratificar la continuidad de Jerónimo Cacciabue. De igual forma, el once para recibir al Huracán el domingo a las 15.15 (el partido se emitirá sin codificar por TNT) será con Aguerre; Gabrielli, Lema, Gentilleti, Bíttolo; Villarruel, Fenández, Formica; Alexis Rodríguez, Albertengo, Maxi Rodríguez.