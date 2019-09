El seleccionado argentino sub 23 de fútbol iniciará su preparación para el torneo Preolímpico, que se jugará a partir de enero en Colombia, con un amistoso ante Bolivia en el estadio de Banfield. El partido comenzará a las 19 en el estadio Florencio Sola ubicado en el sur bonaerense, será televisado por TyC Sports y el público que quiera concurrir podrá ingresar con un alimento no perecedero.



El equipo dirigido por Fernando Batista tendrá su primer partido de preparación para el torneo Preolímpico, que se disputará a partir del 15 de enero en Colombia donde se pondrán en juego las dos plazas de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Para esta primera etapa de preparación, Batista convocó a 25 futbolistas que juegan en la Superliga, en el fútbol europeo y también de la Primera Nacional como Carlos Valenzuela, una de las figuras del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, que juega en Barracas Central.



Luego de enfrentar a Bolivia, que tendrá el estreno del entrenador venezolano César Farías, el equipo nacional tendrá otro compromiso el domingo ante Colombia en el estadio de Argentinos Juniors. La primera parte de la preparación se cerrará el martes con otro amistoso ante Boca Juniors.



En este primer amistoso se estima que Batista utilizará a mayoría de futbolistas del medio local y los "europeos" como Marcos Senesi, flamante refuerzo de Feyenoord de Holanda; Lisandro Martínez (Ajax), Santiago Ascacíbar y Nicolás González (Stuttgart de Alemania), Santiago Colombatto (Sint-Truidense de Bélgica), Ezequiel Ponce (Spartak de Rusia) y Matías Vargas (Espanyol de España) tendrían más minutos el domingo ante Colombia. Los mediocampistas Gonzalo Maroni, de Sampdoria, de Italia, y Ezequiel Barco, de Atlanta United, de Estados Unidos, fueron desafectados por lesión.



El defensor Lisandro Martínez calificó como una "gran oportunidad" la convocatoria para integrar el equipo que se prepara para participar del próximo torneo Preolímpico de Colombia, a pesar de haber debutado en la Selección mayor de Lionel Scaloni. "Hay que respetar las decisiones. A mí no me sorprendió para nada esta citación. En la mayor o en la sub 23 hay que tomarlo con la mayor responsabilidad", destacó Martínez en declaraciones a TyC Sports, luego del entrenamiento en el predio de AFA en Ezeiza.

"Estoy muy contento por esta gran oportunidad. Me encontré con un gran grupo", agregó el defensor que ya se ganó la titularidad en Ajax de Holanda, apenas tres meses después de su arribo desde Florencio Varela.