Big Bands de fiesta. Así que habrá que prepararse para muchos músicos a la vez, puestos a la tarea del sonido estridente y fascinante que caracteriza a las Big Bands. Una manera de apreciar el jazz que es única y no siempre hay dónde disfrutar. En este sentido, todavía mejor saber que se trata de una propuesta inédita, porque no hay festival de Big Bands que se conozca, al menos, en el país. Así de fundante resulta el I Festival de Big Bands en Argentina, que se desarrollará los días viernes y sábado próximos, a partir de las 21, en Complejo Cultural Atlas (Mitre 645).

Cinco agrupaciones serán de la partida, entre ellas y como anfitriona, La MusiMedios Big Band de Rosario, junto a Santa Fe Jazz Ensamble, Córdoba Jazz Orchestra, Kaiser Big Band de Buenos Aires y la NEA Big Band. "En Argentina es la primera vez que se desarrolla un festival así, y si bien hay muchos festivales de jazz y muy importantes, en donde participan algunas Big Bands, éste es el primero dedicado solamente a ellas. Y con todo lo que esto conlleva: traer más de cien músicos, provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, y Chaco", señalan Hugo Vitantonio y Sebastián Tesei. Vitantonio es director de la Fundación MusiMedios, y Tesei su director musical. Lo que obliga a recordar y establecer los parámetros a través de los cuales La MusiMedios Big Band es una experiencia felizmente posible.

"La Fundación MusiMedios nació hace 20 años, con una idea de generar, junto al Sindicato de Músicos, una estructura especializada en la gestión cultural, como para abrir el rol institucional del sindicato hacia otra tipo de oferta de gestión de los derechos de los músicos. De ahí en adelante, la Fundación ha desarrollado un programa autonomizado, y administra la Escuela de música del sindicato, incorporada al sistema oficial de educación de la provincia. Desde hace 5 años gestionamos este proyecto que es La MusiMedios Big Band, un proyecto de formación profesional y capacitación técnica tendiente a que jóvenes músicos de Rosario puedan tener una práctica orquestal. Con el tiempo nos fuimos entusiasmando y este programa de capacitación terminó siendo una oferta musical de la ciudad, porque hacemos conciertos y traemos invitados y progresamos en la propuesta. Hoy estamos haciendo el festival", explica Vitantonio.

La iniciativa articula las presencias de cinco grandes bandas que harán vibrar al Atlas. Lo dicho no es exagerado, sino atento con la génesis misma de las Big Bands; tal como lo refiere Vitantonio: "La experiencia sonora de la Big Band es diferente a cualquiera otra. Surgen por la necesidad de obtener volumen en los salones de baile, en tiempos en que no se utilizaba la amplificación electrónica. Es como un gran combo. Habitualmente, los combos son de 5, 8, 10 integrantes; la Big Band los duplica. A partir de allí, los músicos aprovecharon la situación para comenzar a generar nuevas orquestaciones. En lugar de tener un saxo, tener cinco y ya la armonía crece. Ese tipo de sonoridades, a los músicos les genera una oportunidad estética, auditiva, absolutamente incomparable con lo que es tocar solo. Además, hay un repertorio específicamente pensado para Big Bands y otro para standards, que obedece a otro tipo de variantes". Al respecto, puntúa Tesei: "En definitiva, en la Big Bands son dos solistas, generalmente saxo y trompeta, con la base rítmica, y a partir de ahí se van formando las ideas. Hay variantes, pero lo típico son cinco saxos, cuatro trompetas, cuatro trombones; en cada una de esas filas hay solistas, que van improvisando".

La participación de las Big Bands "amigas" es absolutamente literal: "no hubo un proceso de curaduría selectiva ni pedido de antecedentes, sino amigos. Lo podemos hacer porque somos amigos, ninguno cobra por venir a tocar, sino que ellos mismos se consiguen su medio de transporte, y todos desde una cuestión muy solidaria. En general, la economía de este tipo de eventos no se pueden enfrentar por los costos de las producciones profesionales; por eso no hay festivales de big bands, son carísimos", señala Vitantonio. Sobre las Bandas partícipes, Vitantonio ensaya síntesis: "La NEA Big Band es muy particular, porque algunos músicos viven en Resistencia y otros en Corrientes; el horario de comienzo de los ensayos es entre las 18 y las 20, todo depende del tránsito en el puente Corrientes-Resistencia. Hacen swing, jazz tradicional: Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller. La Córdoba Jazz Orchestra usa vibráfono dentro de la orquesta, lo que les da una sonoridad muy particular. Están trabajando una zona de fusión entre las músicas argentinas desde el lenguaje del jazz; y tienen un disco muy recomendable, Comechingonia. La Santa Fe Jazz Ensamble es profesional, han tocado con Paquito de Rivera, con otros músicos han tocado música de Maria Schneider, tocan para los festivales de Trombonanza con músicos norteamericanos y europeos que traen música nueva, son extraordinarios. La Kaiser Big Band de Buenos Aires tiene 5 años de historia, y está haciendo su propio camino. Y estamos nosotros, con esta idea de la música nueva, apostando a arregladores locales, tratando de que tengan un lugar donde poder escuchar sus arreglos, apostando a los repertorios de la música argentina y latinoamericana, así como lo ha hecho Brasil con el Brazilian Jazz, que tiene armonías de jazz pero escuchás música brasilera. Estamos trabajando en esa filosofía".