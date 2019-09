Lejos de los tiempos del optimismo, la sonrisa amplia y la construcción de la figura de la “Leona” todopoderosa, la campaña de María Eugenia Vidal tras la paliza en las PASO pasó a enfocarse en la diferenciación de la gestión presidencial, la comprensión a las víctimas del modelo económico de Cambiemos y las limitaciones de los gobernadores frente al poder central. “Todo lo que yo puedo hacer desde la provincia ya lo hice, no tengo más herramientas”, le confiesa una Vidal apesadumbrada a un comerciante de Mercedes en un video cuidadosamente editado que hizo circular ayer el aparato de propaganda oficial. “Sale más de lo que entra”, se persigna.

Mientras Mauricio Macri postergó el inicio de su campaña para intentar mostrar que conduce el país, Vidal arrancó la suya con un enfoque netamente provincial, lejos del presidente, de quien sólo espera un nuevo giro en concepto de actualización del Fondo del Conurbano. La gobernadora visitó ayer Mercedes para inaugurar una guardia del Hospital Zonal General de Agudos, que se enmarca en un plan integral iniciado en 2017. Del acto participaron el intendente local Juani Ustarroz; el ministro de Salud bonaerense Andrés Scarsi y el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell.

Más elocuente que las fotos del acto o las reflexiones de Vidal sobre la guardia como “corazón del hospital” es el video de 40 segundos filmado y editado por el equipo de campaña y difundido en forma no oficial. “Estamos pasando momentos muy complicados”, explica el dueño de una librería mientras Vidal asiente y le cuenta que “vengo de charlar con varios negocios (sic) y me tiene muy preocupada”. “La cuenta del almacenero no da”, “sale más de lo que entra”, continúa, negando con la cabeza. El recorte del diálogo en cinco frases impide saber cómo describe la gestión de Macri aunque las frases seleccionadas son elocuentes: “Todo lo que yo puedo hacer desde la provincia ya lo hice, no tengo más herramientas”, pide comprensión. “Todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho”, repite. En el cierre intenta contagiar energía. “No baje los brazos, no pierda la fuerza”, le recomienda la gobernadora, derrotada en las PASO por 19,5 puntos por Axel Kicillof, que le sacó 1.698.278 votos de diferencia.