A cinco días del clásico, los técnicos van a jugar a las escondidas para no dar a conocer sus respectivas formaciones. Pero las primeras decisiones están tomadas. En Central saca ventaja el delantero Sebastián Ribas para hacerse un lugar entre los titulares, mientras que en el parque Independencia asoma la titularidad de Denis Rodríguez. Mañana se realizarán en Arroyo Seco y Bella Vista los primeros ensayos de fútbol.

Mala gamba. En Central nadie quiere adelantar la decisión de que Lucas Gamba quede descartado para el clásico del domingo a las 15.30 en el Gigante de Arroyito. El jugador hace su parte para demorar la determinación, extendiendo durante todo el pasado fin de semana los trabajos de kinesiología con intención de superar el desgarro. Ayer por la tarde el delantero se sumó a los trabajos con el plantel en Arroyo Seco y mañana será un día clave: será evaluado por Diego Cocca. El técnico, de igual modo, no reconocerá las pocas chances que tiene el jugador de mantenerse en el equipo. Mantendrá la duda el fin de semana. Pero el equipo entrenará con Ribas como titular, el elegido para su reemplazo, al menos por ahora.

Cocca se inclinará por evitar que el ex Huracán vuelva a lesionarse por no completar su recuperación debido a que luego del clásico Central jugará por puntos tan importantes para la permanencia como los que pondrá en juego ante la Lepra. De esta manera mañana por la mañana Cocca probará la alineación auriazul con Ledesma; Molina, Barbieri, Caruzzo, Britez; Rius, Rinaudo, Gil, Zabala; Riaño, Ribas.

El otro Rodríguez. La ausencia por lesión de Mauro Formica no tiene solución para Newell's. El juego del diez carece de reemplazo. Por lo cual lo que hará Frank Kudelka es revisar el juego ofensivo de la Lepra y descarta cualquier variable que proponga retroceder al equipo en la cancha o le quite protagonismo con la pelota. En este sentido el lugar de Formica está reservado para Denis Rodríguez, un volante que no tiene la capacidad de conducción pero que muestra apego por los pases verticales a los delanteros. Su inclusión es decisión tomada.

Lo que no tiene resuelto Kudelka es quién acompañará a Lucas Albertengo en ataque. El entrenador cavila entre ratificar a Luis Leal o bien propiciar la vuelta de Alexis Rodríguez. Esta duda será despejada a partir de mañana, cuando Kudelka disponga de la primera práctica de fútbol de la semana. Por ahora, el rojinegro va al Gigante con Aguerre; Gabrielli, Gentiletti, Lema, Bíttolo; Denis Rodríguez, Cacciabue, Fernández; Maxi Rodríguez, Albertengo, Alexis Rodríguez o Leal.