Tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario, Colón de Santa Fe eliminó por penales 4-3 a Atlético Tucumán, en un encuentro disputado en el estadio de Patronato de Paraná por los octavos de final de la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Pablo Lavallén jugará la próxima instancia con el ganador de la llave entre Estudiantes de Buenos Aires y Real Pilar.

En el inicio, el Decano tucumano, con todos sus titulares en cancha, no podía con un Sabalero alternativo, en medio de un desarrollo sin matices y carente de relieve.

Así las cosas, la apertura del marcador llegaría recién en el comienzo del complemento, cuando un tiro libre desde la derecha al corazón del área tucumana pudo ser punteado por el defensor Damián Schmidt. Y Colón, que hasta entonces había atacado poco y nada, se ponía 1-0 arriba.

A puro empuje, el empate de los tucumanos recién llegó a siete minutos del epílogo, tras una mala salida del arquero Burián que permitió que el ingresado Javier Toledo la empujara a la red.

En la definición desde los doce pasos, el Sabalero tuvo mejor puntería y sacó su pasaje a cuartos de final de la Copa Argentina.

Síntesis

(4) 1 COLON DE SANTA FE: Burián; G. Díaz, Acevedo, Schmidt, Quiroz; C. Bernardi, Fritzler, Celis; Da Luz, Leguizamón, Chancalay. DT: Pablo Lavallén.



(3) 1 ATLETICO TUCUMAN: A. Sánchez; M. Ortiz, Bianchi, Gissi, J.L. Fernández; G. Acosta, Bravo, Melano, Castellani, Cuello; L. Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Patronato de Paraná. Arbitro: Pablo Echavarría.

Goles: 48m Schmidt (C), 83m J. Toledo (AT).

Cambios: 59m J. Toledo por Cuello (AT), 71m Esparza por Chancalay (C), 76m J. Ortega por Leguizamón (C), Heredia por Castellani (AT) y Carrera por Melano (AT), 77m Zuqui por Da Luz (C).

Penales: para Colón de Santa Fe convirtieron Ortega, Celis, C. Bernardi, Esparza, falló G. Díaz; para Atlético Tucumán anotaron J. Toledo, Heredia, Gissi, erraron G. Acosta y L. Díaz.