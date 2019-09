El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que a fin de mes, cuando se enfrente a Gimnasia LP, se cruzará con Diego Armando Maradona "para darle un abrazo y desearle suerte por todo lo que significa para el fútbol argentino".

"Lo de Maradona es algo increíble lo que genera y no deja de sorprenderme, dentro de nuestro deporte marcó una era y todos los que amamos este deporte nos sentimos identificados con él por todo lo que nos dio como futbolista", explicó el DT de River.

En el mismo sentido agregó: "Nos tenemos que enfrentar en unas semanas, lo volveré a ver y le daré un abrazo, le desearé suerte y que pueda darle lo mejor a sus jugadores y a Gimnasia, porque fue increíble todo lo que pasó con su llegada, tanto que no se habló de la semifinal con Boca". River visitará a Gimnasia en el Bosque el sábado 28 de septiembre por la octava fecha de la Superliga.

En cuanto a que se juega antes del cruce con Boca, Gallardo opinó: "No tiene nada que ver que sea antes de la primera semifinal con Boca, tenemos camisetas que nos enfrentan, pero él ahora está para darle todo a Gimnasia así que le desearé suerte y que esté bien de salud siempre".

Además recordó la anécdota de cuando debutó en la selección y tras errar un penal Maradona lo llamó y al respecto contó: "Tenía mucha reprobación de la gente y eso me pesaba, él me llamó y me dio mucho apoyo y me bancó, él siempre hace esas cosas".

Respecto al partido del sábado con Huracán, por la sexta fecha, Gallardo adelantó: "Para dar la lista quiero ver cómo van evolucionando los jugadoers, los vi bien, quizá el único que puede descansar es Robert Rojas porque fue el que más viajó pero los tengo a todos a disposición".

Sobre los rendimientos en la Selección, el Muñeco destacó: "Los vi bien por el nivel que mostraron en la selección jugando con naturalidad, ya lo de (Franco) Armani no es casual, pero el resto me pone contento porque son jóvenes que puedan vestir la camiseta argentina con esa naturalidad".

En cuanto a nombres propios, Gallardo explicó fue más específico con los casos de Leonardo Ponzio y Juanfer Quintero: “Lo de Ponzio viene un poco atrás y no se va a apurar porque tiene dolores y hay que respetar los tiempos y como se vaya sintiendo, él está tratando de ponerse a tiro desde lo futbolístico y eso es lo mejor que puede hacer”, y dijo, y agregó: "Con Juanfer jugué al fútbol tenis y perdí todos los partidos, je. Lo vi bien, pero no vamos a poner plazos para que no se cargue y vamos viendo cuando lo veamos suelto y seguro veremos para darle minutos y que juegue".

Finalmente sobre el mundial de básquet y la clasificación del seleccionado nacional a semifinales, Gallardo destacó: “A mí la selección de básquet me representa y a los argentinos también, se nota por la energía que dejaron las generaciones pasadas y ese legado lo aprovechan las otras camadas siempre con un proyecto detrás, hay enseñanzas que siguen".

El plantel se entrenó por la mañana en el predio de Ezeiza con la ausencia del delantero Rafael Borré, quien llegó al predio de Ezeiza cerca del mediodía tras las fechas FIFA que disputó con la selección de Colombia. El resto de los convocados que arribaron anoche al país, Armani, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Exequiel Palacios, Rojas y Gonzalo Montiel, se entrenaron de manera liviana y con una rutina regenerativa.

El plantel se va a entrenar este viernes por la tarde en el Monumental y quedará concentrado luego de los trabajos de pelota parada de cara al partido del sábado ante Huracán en Parque Patricios, en la reanudación de la Superliga, a las 20 horas.