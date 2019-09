A pedido del fiscal Federico Reynares Solari, la Justicia Federal absolvió a una mujer acusada por tenencia de estupefacientes, que era víctima de violencia de género de su entonces pareja, coimputado en la causa. Ella -junto a otra familiar- hicieron una denuncia en la justicia ordinaria de Venado Tuerto, contra el hombre, por lesiones y amenazas. Lo que se advirtió es que era víctima de un ciclo de violencia. "¿Con qué libertad podía decir 'no quiero tener en mi dormitorio eso que tenés vos'?", preguntó el fiscal, en la audiencia, sobre el hallazgo de estupefacientes en la casa que compartían. También aclaró que "no podía estar sentada en un juicio al lado del otro acusado". Para el fiscal, la mujer actuó en "estado de necesidad", frente a las amenazas.

La causa en la que estaba implicada data del 23 de marzo de 2007, cuando el auto en el que iba con su pareja fue detenido y se secuestraron envoltorios con cocaína de entre las prendas del hombre -que sigue implicado-. Ello derivó en un primer allanamiento en la casa de ambos, y se encontraron más elementos de prueba en la habitación. En un segundo operativo, la mujer les dijo a los policías que era víctima de agresiones por parte del hombre.

Si bien fue acusada, el fiscal renunció ayer a la acción penal en su contra. Sobre la causa de violencia, lamentó que no avanzó y que el personal policial notificó al acusado de que había sido denunciado, pero ella no fue citada para que avanzara la causa. En ese sentido, criticó el accionar del viejo sistema judicial de Venado Tuerto y pidió que se le remita el expediente de violencia a Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación "para que estos hechos no se repitan", ya que la mujer también fue "víctima de privación de justicia".

Sobre la figura del estado de necesidad, hay un proyecto de ley nacional para avanzar en ese sentido en los procesos judiciales.