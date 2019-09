“Cambiemos ya ha perdido”, dijo Roberto Lavagna, candidato a presidente por Consenso Federal. Además, el ex ministro de Néstor Kirchner aseguró que las versiones que indican que podría llegar a encabezar la cartera de Economía en una eventual administración de Alberto Fernández como presidente: "Son tonterías o pequeñas chicanitas", expresó.



El economista opinó que "seguramente hay una parte" de la sociedad "que está votando por hartazgo con un gobierno que no le da soluciones y que se volcó" a favor de Alberto Fernández, que lidera la lista del Frente de Todos. "Nosotros decimos que eso no sirve. No puede seguir moviéndose entre el bombo populista y la patria financiera. Las democracias durables, serias son ubicadas en el centro del espectro y no en extremos", explicó. En este sentido, Lavagna aseguró que él es "candidato a entrar en el ballottage en reemplazo de un Gobierno que está en franca retirada".