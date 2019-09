"Vamos a compensar al socio que no pudo entrar", adelantó ayer el presidente de Central, Rodoldo Di Pollina. "Para nosotros es lamentable lo que pasó porque una de las prioridades de esta comisión es la integridad del socio de Central. Los últimos años habíamos mejorado muchísimo la calidad de ingreso y egreso del estadio, y esto es un paso atrás. Nos pone en alerta para que no vuelva a suceder", reconoció Di Pollina. Los socios que se quedaron afuera del estadio deben llevar su denuncia a la sede canaya de calle Mitre.

"El operativo fue similar al último clásico, por eso estamos buscando dónde estuvo la falla. Estamos viendo las imágenes de la cámaras de seguridad para ver qué sucedió en la zona de plateas, tenemos información que mucha gente pasó los anillos de control", reconoció el presidente canaya, haciendo hincapié al momento que la policía dejó de controlar los accesos al estadio ante el desborde de hinchas.

"Para nosotros lo primero es tratar de entender qué pasó, por qué quedó tanta gente afuera y por qué no se detuvo a la gente en anillos para evitar la represión. Pero vamos a compensar al socio que no pudo ingresar a la cancha. Si bien no es lo mismo, es un gesto del club a los damnificados", enfatizó Di Pollina. El socio perjudicado debe acercarse a la sede de calle Mitre a llevar su reclamo.