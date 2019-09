El basquetbolista estadounidense Stephen Curry explicó que quiere "estar" en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras la frustración de su seleccionado en el Mundial de China. "Definitivamente quiero ir, ese es el plan. Nunca he estado en el equipo olímpico. He estado en dos equipos con medallas de oro en el campeonato mundial (NdeR: Turquía 2010 y España 2014)", anunció el base de Golden State Warriors, ausente en el reciente torneo por decisión propia.



Estados Unidos finalizó séptimo en China, su peor posición de la historia de los mundiales, tras quedar eliminados con Francia en los cuartos de final, y perder con Serbia en el partido para jugar por el quinto y sexto lugar.



"Los Juegos Olímpicos son la experiencia que quiero, y espero que el año que viene sea así. Toco madera para que no interfieran las lesiones", deseó una de las figuras de los últimos años de la NBA, en una nota con ESPN.