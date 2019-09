Colón superó 2-1 a Atlético Mineiro en Santa Fe, con un gol de Luis Miguel Rodríguez a menos de cinco minutos para el final de este encuentro, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, y ahora buscará el próximo jueves en Brasil el pase a una final internacional inédita en su historia.



Las obligaciones eran todas de Colón, que salió en busca del triunfo desde el arranque ante un ordenado conjunto brasileño, que se plantó con dos líneas de cuatro bien definidas, un enganche como el ecuatoriano ex River Plate y Banfield, Juan Cazares, y un punta que fue el argentino Franco Di Santo.



A ese 4-4-1-1 el local le opuso un sistema relativamente similar, ya que el enganche-mediapunta Luis Rodríguez ofició muchas veces más como delantero por derecha, que como un enganche conceptual.



El desarrollo entonces terminó siendo equilibrado en ese primer tiempo, ya que las buenas intenciones de los "sabaleros" siempre chocaron con el buen ordenamiento defensivo de los brasileños, por lo que el balón siempre anduvo lejos de los arcos de Leonardo Burián y Cleiton.



Pero cuando faltaban menos de 10 minutos para finalizar esa primera etapa la mala fortuna castigó a los locales, ya que el experimentado volante paraguayo Marcelo Estigarribia pretendió rechazar por lo bajo una pelota en el borde del área grande, sin advertir que a su lado se encontraba el colombiano Yimmi Chará, la figura del conjunto brasileño, y la pelota, tras rebotar en el pie izquierdo del mediocampista ofensivo visitante, ingresó en el arco sorprendiendo a Burián.



Pero el entretiempo cambió todo para Colón, ya que impulsados por una charla motivadora del director técnico Pablo Lavallén, muy cuestionado hace dos semanas y aplaudido ahora, los jugadores locales salieron dispuestos a doblegar a la adversidad. Y en ese embate se llevó por delante a Mineiro, logrando la paridad a través de otro colombiano, Wilson Morelo, el delantero de los goles importantes, a los siete minutos.



Ese envión le sirvió a Colón para seguir presionando a su rival en busca de una victoria que a esa altura se tornaba imprescindible, ya que el gol como visitante de los brasileños podía pagarse caro en la revancha, donde los santafesinos iban a estar obligados a convertir para tener la chance de acceder a la final.



Y recién faltando cuatro minutos iba a aparecer la gestión salvadora, como en otras noches triunfales, del ingresado Cristian Bernardi, quien lanzó un centro bajo al medio del área chica para que Rodríguez conectara a la red.



Así se consumó entonces una victoria de Colón que lo tiene en estado de gracia, y lo invita a soñar con una final que constituiría un hecho inédito para la institución. Colón había participado por primera vez de una semifinal internacional en la ya desaparecida Copa Conmebol, en 1997, cuando fue eliminado por Lanús, que después terminaría perdiendo la final justamente ante Atlético Mineiro.







2 COLON: Burián; Vigo, G. Ortíz, Olivera, G. Escobar; Zuqui, Aliendro, Lértora, M. Estigarribia; L. Rodríguez, Morelo. DT: Pablo Lavallén.



1 A. MINEIRO: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver, Fábio Santos; Elías, José Welison, Vinicius, Yimmi Chará; Di Santo, Cazares. DT: Rodrigo Marques de Santana.



Estadio: Colón.

Arbitro: Alexis Herrera (Venezuela).



Goles: 36m Chará (AM); 52m Morelo (C); 86m L. Rodríguez (C).



Cambios: 66m Otero por Cazares (AM), 72m Alerrando por Di Santo (AM), 81m C. Bernardi por Escobar (C) y Nathan por Vinicius (AM), 88m Chancalay por L. Rodríguez (C).