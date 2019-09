"Argentina tocó a nuestra puerta", aseguró la ex directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, durante una entrevista en la que defendió el megacrédito stand by brindado por la entidad al gobierno de Mauricio Macri.



Lagarde opinó que la crisis argentina sería mucho peor si el FMI no hubiera intervenido. "¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? ¿Si no hubiéramos hecho nada? Creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay dudas al respecto", dijo Lagarde a la agencia AFP.





Lista para presidir el Banco Central Europeo (BCE) tras su salida del Fondo, Lagarde defendió el auxilio récord de 57.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri. A pesar del financiamiento, el ajuste derivado del acuerdo aceleró la subida de los precios, profundizó la recesión y aumentó el desempleo. "Lo que no logramos junto con el país fue reducir la tasa de inflación", se lamentó la saliente directora del FMI.

"Cuando Argentina tocó a nuestra puerta estaba en una situación particularmente difícil. Tendemos a olvidarnos de eso porque todo el mundo se centra en la Argentina de hoy", dijo Lagarde, quien se encargó de destacar que el FMI "era la única posibilidad" para el gobierno de Macri. "Nadie estaba preparado para dar financiamiento a ese país", añadió.

La ex directora del FMI aseguró haber buscado otras opciones de financiamiento para la Argentina pero sin éxito. "Yo fui por ahí, toqué a muchas puertas de muchos países, muchas palabras amables y apoyos gentiles, pero ninguna financiación", dijo. Admitió que para ella "había pocas posibilidades" de éxito en esa búsqueda.

El gobierno argentino ya recibió 44.000 millones de dólares del programa a tres años acordado en 2018. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viajará en los próximos días para intentar desbloquear el desembolso de 5400 millones que está pendiente.