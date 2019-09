#AltaTemporada La entrega de los Premios Emmy será la gran gala seriéfila mundial y el hit Game of Thrones promete arrasar en todos los rubros en una competencia que también tendrá en competencia a Chernobyl, Ozark, Better Call Saul, This Is Us, The Handmaid’s Tale y Black Mirror, entre otras series (domingo a las 20, TNT y TNT Series). Además, hoy estrena Criminal, la antología de policial-psicológico situada en salas de interrogatorios españolas, alemanas, inglesas y francesas (Netflix).

#EnUnCumple Los Reyes del Falsete festejarán los diez años de su disco debut, La fiesta de la forma (mañana a las 21, Xirgu Espacio Untref) y Radio Colmena celebrará sus nueve años con fiesta, feria, juegos, proyecciones y shows de Isla Mujeres, El Príncipe Idiota y Tani (mañana a las 20, Club Cultural Matienzo).

#Festivalipsis “Que la salud vuelva a ser ministerio”, será el lema del Festival en Defensa de la Salud Pública, que denunciará los recortes en áreas públicas de sanidad, incluirá talleres sobre temas como aborto, salud sexual, vacunas o agrotóxicos, y amenizará con shows de La Chilinga, Yataians, Mabel Cumbia y Orquesta Popular San Bomba (mañana de 16 a 22 en Av. 9 de Julio y Moreno). Además, el combo ATR – Argentina Tango Rap comandará Nación ATR, junto a Decano Flow, Massi (Fuerte Apache), J Mastermix, Fresco, Fire, Pattu y más (mañana a las 23, La Trastienda).

#CualquieraPuedeGooglear Free clic: la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico convidará versiones orquestales de clásicos de rock hoy a las 21 en la Usina del Arte, gratis. Clic dibujado: el ilustrador Ezequiel Black inaugurará mañana a las 19 su muestra de dibujos Río III, que combinan arquitectura y chamanismo, y habrá música de Monoto Grimaldi (ULM, Martínez). Clic en calzas: la mítica franquicia de lucha Titanes en el Ring tendrá su revival con staff de luchadores kistch, bizarros y nac&pop, y también con peleadoras femeninas, mañana a las 21 en La Rural.

#PresenteContinuo Esta noche sí que es distinta: El Cuarteto de Nos demostrará que tiene la lengua más rápida del Uruguay con la presentación de su incendiario álbum Jueves, hoy a las 21 en el Luna Park. También presentarán discos nuevos Falsa Cubana (Viajando así, segunda parte de su EP Enciende, hoy a las 20 en La Trastienda), los españoles La Plata (01 03 2019, hoy a las 20 en el Xirgu Espacio Untref), Soster (Forjando caminos, mañana a las 18 en Uniclub), Rhinoceronte (Nueva fidelidad a las ideas de siempre, mañana a las 21 en El Tanque Cultural, Liniers) y Kimé (Poder decidir, domingo a las 19.30, El Teatrito). Y los nuevos simples de Los Barenboim (El genio del dub) y El Pacto Quiroga (Caricias) tendrán su estreno hoy a las 23 en la fecha que compartirán en el Podestá junto a Tom Tarno.

#Primavera19 ¡Todos quieren festejar! El Fem Power Hip Hop soltará improvisadoras, batallas, estaciones de trenzas, grafiti y talleres de breaking para niños y niñas, con participación de Kris Alaniz, La Yan, Seven 2 Smoke, B Yami, Sasha Satya y Karen Pastrana, entre otras (mañana desde las 15, Usina del Arte). Además, el Sunrise Massive Open Air celebrará con los djs españoles Abel Ramos y Dani Masi, el italiano Luca Cassani y los anfitriones Aldo Haydar, Matías Granato y Meli K (mañana a las 22, Estadio Malvinas Argentinas), y La Bomba de Tiempo armará su Fiesta Bomba (mañana a las 23.30, Ciudad Cultural Konex).