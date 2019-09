La senadora nacional y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, presenta hoy por la tarde su libro "Sinceramente", en el partido bonaerense de La Matanza, uno de los distritos determinantes para el amplio triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las PASO del 11 de agosto.

"Hola La Matanza! En un rato estoy ahí para presentar Sinceramente", adelantó la expresidenta en su cuenta de Twitter, donde agregó: "Gracias a todos y a todas las que se acercaron en este hermoso día de la Primavera".

La cita es en el auditorio central de la Universidad Nacional de La Matanza, donde se espera una masiva concurrencia, con 1600 invitados VIP y una capacidad para que unas miles de personas puedan seguir el evento por pantallas gigantes.

La ex presidenta estará acompañada por el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la candidata a vicegobernadora e intendenta de La Matanza, Verónica Magario.



También asistirá el diputado nacional y candidato a jefe comunal de ese distrito, Fernando Espinoza.



Se espera con gran expectativa la palabra de la senadora, que regresó de Cuba tras una nueva vista a su hija Florencia, internada en ese país.



En el encuentro, la ex presidenta volverá a ser entrevistada por el escritor Marcelo Figueras, quien tomará pasajes del texto para ahondar en ellos, luego de la venta de más de 250 mil ejemplares que llevan registrados desde la editorial.



La charla se realizará en el Salón de las Américas de la Universidad y confirmaron su presencia intendentes de la Primera y Tercera secciones electorales, así como empresarios, científicos, docentes y artistas.



El público general escuchará las palabras de la senadora desde el playón de la UNLam y el ingreso será por la Avenida Perón al 2300.



Tras su acto en La Matanza, la ex mandataria presentará el próximo sábado su libro en Salta, y el 14 de octubre encabezará otra charla de presentación en El Calafate, Santa Cruz.



En tanto, el 17 de octubre recordará el Día de la Lealtad junto al peronismo pampeano.