El vigente bicampeón mundial Nueva Zelanda, en una actuación que no fue de las mejores, venció ayer 23-13 a Sudáfrica (parcial de 17-3) en el debut en la IX Copa del Mundo de rugby, que se desarrolla en Japón. El partido por el Grupo B se jugó en el International Stadium en Yokohama, y los puntos de los All Blacks fueron por tries de George Bridge y Scott Barrett, dos conversiones y dos penales de Richie Mo’unga y un penal de Beauden Barrett. Para Sudáfrica, actual campeón del Rugby Championship, Pieter-Steph Du Toit hizo un try y Handre Pollar sumó una conversión, un penal y un drop. Nueva Zelanda, dirigido por Steve Hansen, sumó su 17ª victoria consecutiva en una Copa del Mundo, ya que no pierde desde el mundial de Gales en 2007 ante Francia 20-18, en cuartos de final, en Cardiff. Australia, por su parte, venció 39-21 a Fiyi (primer tiempo 12-14), en un duelo por el Grupo D. El partido se jugó en el Sapporo Dome y los puntos del bicampeón mundial fueron concretados con tries de Tolu Latu (dos), Michael Hooper, Reece Hodge, Samu Kerevi y Marika Koroibete; dos conversiones de Matt Toomua y una de Christian laliifano y un penal de Hodge. Para Fyi sumaron tries Peceli Yato y Waisea Nayacalevu, con tres penales y una conversión de Ben Volavola.