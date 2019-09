Como si fuera una de las mejores medidas de su mandato, el presidente Mauricio Macri se vanaglorió por el acuerdo que logró con la CGT y el sector privado para que abonen la suma extra de cinco mil pesos a cuenta de las paritarias.

Macri insistió en llamarlo “bono” a pesar de que será no remunerativo y se cobrará como adelanto de futuros aumentos salariales, Macri volvió a la carga con el reclamo de esfuerzo ajeno: “Es importante que todos hagamos nuestro aporte en este momento difícil para acompañar y aliviar a quienes más lo necesitan”, escribió en su cuenta de twitter.





El "bono" de 5 mil pesos

Gobierno, CGT y empresarios acordaron ayer dar un bono de emergencia “obligatorio” de 5 mil pesos para los trabajadores del sector privado, aunque la letra chica del acuerdo aún no está cerrada y se discutirá hoy en en la sede del Ministerio de Producción y Trabajo. Allí se definirán las formas de pago que reclaman los empresarios.

Ellos piden que cada convenio colectivo fije "la fecha de pago y las modalidades respectivas", sobre todo en el caso de las pymes que advirtieron sobre las dificultades que tendrán para afrontar los pagos.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aclaró hoy que los trabajadores del sector privado recibirán "una recomposición salarial" de 5 mil pesos, no un bono, y a la vez reclamó que el pago se ejecute "en al menos cinco cuotas".

En un comunicado, CAME recordó que sus dirigentes, junto con otros del sector empresario y sindicalistas, mantuvieron un encuentro con el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, "donde se acordó que no habrá un bono, sino un aporte obligatorio de 5 mil pesos de recomposición salarial".

En esa misma línea, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, afirmó hoy que las empresas "que no pueden pagar, no van a pagar". "Es una manera de paliar y volver a tener algo de poder adquisitivo. La idea es que el que pueda pagarlo ya, la empresa que tiene capacidad de pagarlo, lo haga. Y la que no pueda, lo irá viendo en el transcurso de estos dos o tres meses", enfatizó.





Las respuestas en Twitter a Macri

A pesar de que los detalles no están definidos, el presidente se apresuró a celebrar en su cuenta de Twitter, un mensaje que no fue muy recibido por los usuarios, quienes resaltaron que es poco significativo el bono en este contexto de crisis económica.

“Te quiero ver a vos viviendo con un bono de 5000 pesos” y “Pasalo a dólares, sin vergüenza”, fueron algunas de las críticas que recibió. Los memes tampoco quedaron afuera.