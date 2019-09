“Los jóvenes podemos aportar al arte una mirada fresca y genuina del mundo. También romper con la mirada hegemónica que tradicionalmente nos fue impuesta”, dice Fremdina Bianco, que participa de la Bienal de Arte Joven, proceso integral de formación, creación y exhibición para creadores de entre 18 y 32 años. Iniciativa de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura porteño, realiza convocatorias abiertas en cinco disciplinas. Esta tarde comienza el encuentro de las obras de las nuevas generaciones con el público. Habrá más de 180 actividades gratuitas en cinco días, con la participación de 400 artistas.



La Bienal realiza convocatorias en artes visuales, escénicas, audiovisuales, música y literatura, con el fin de promover la formación práctica y teórica, propiciar circuitos de encuentro e intercambio, apoyar el desarrollo de nuevas producciones y su circulación. Resultaron seleccionados 118 proyectos de 8 mil que se postularon. Otra de las intenciones es acercar nuevos públicos a distintas manifestaciones del arte contemporáneo. En esta edición estrenarán 18 trabajos que recibieron acompañamiento, financiamiento y tutorías. Son cuatro muestras individuales de artistas visuales, tres lanzamientos musicales, tres películas, cinco obras escénicas y tres novelas.

La sede central de la movida será el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). A la programación de los seleccionados, se sumarán en cada jornada artistas invitados, recitales de cierre y actividades especiales. El puntapié inicial será con una fiesta que incluye recitales, teatro, danza y performances, instalaciones e intervenciones, una feria de publicaciones y arte impreso, un paseo gastronómico, clases de baile, bandas acústicas, lecturas y dj sets. En el marco de Territorio Bienal, habrá propuestas hoy y mañana en los alrededores del centro cultural, con un escenario en Plaza Francia y programación a lo largo de la calle Junín.

Página/12 consultó a artistas de las distintas disciplinas respecto de la importancia de la Bienal y del arte joven. “Hay un florecimiento, un estallido de las nuevas generaciones”, destaca Acus, cantante, tecladista y compositora de 28 años que estará presentando su disco Peluche peligroso. “Hay una renovación, que no quita que lo de antes esté buenísimo. Entre mis influencias nombro a Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, héroes de la canción que me marcaron muchísimo. Pienso que la renovación de artistas mestiza el sonido. Nos veo más desprejuiciados en cuanto a las etiquetas”, completa. Su trabajo es ejemplo de ello, ya que combina funk, soul, hip hop y ritmos latinos.

Con el estreno de cinco obras escénicas, el teatro ocupa un lugar central en la Bienal. Darío Pianelli, de 31 años, forma parte de un grupo que se conformó en 2018 en el Sportivo Teatral y que estrenará Las Leguizamo, epopeya selvático-literaria. La compañía indagó sobre la poética literaria de Horacio Quiroga como punto de partida para crear una obra de teatro musical. “Creo que todo lo que se podía esperar de la Bienal ya fue saldado: un apoyo económico para producir, una difusión enorme que garantiza que mucha gente va a ver el hecho que uno produce, el acompañamiento de los tutores. Lo que resta tiene que ver con las dinámicas de lo teatral exclusivamente: un espectáculo va a salir al ruedo y se va a cruzar con el público”, analiza Pianelli. Las obras se presentarán durante los días de la Bienal y luego tendrán dos meses de funciones en salas alternativas porteñas.

“Con mi grupo venimos laburando dentro del circuito independiente, donde muchas veces el empuje y el nivel de producción no se corresponden con el de repercusión. Si bien los de la Bienal somos artistas jóvenes, no somos nuevos. La visibilidad se produce sobre gente que hace muchos años produce dentro de un circuito que no es visible”, añade el actor.

Las Leguizamo, epopeya selvático-literaria.

Nacida en 1989, la realizadora documental y directora de arte Tatiana Mazú agrega otra variable para pensar en la importancia del evento. “Creo en lo público y lo comunitario, no en lo estatal. Pero en estos contextos de ajuste, donde cada vez es más difícil producir y acceder al arte, considero que este tipo de espacios son fundamentales, que como trabajadores de la cultura hay que defenderlos y transformarlos, y que son espacios de disputa por el sentido”.

Mazú presentará su documental Río Turbio, “sobre el silencio de las mujeres en los pueblos mineros de la Patagonia”. La historia se ubica particularmente en un pueblo carbonero de Santa Cruz, donde vive la familia paterna de la cineasta. “De allí era un chico que abusó de mí cuando era una nena”, cuenta. Su historia personal funciona como disparador para abordar las posibilidades de las mujeres de romper el silencio.

En esta línea, la misionera Fremdina Bianco celebra “la apertura a una mirada feminista” que promueve la plataforma cultural, a la vez que considera que es “una gran herramienta para lxs artistas del interior, sobre todo para las mujeres e identidades disidentes”. La directora, que integra el Colectivo de Cineastas, presentará su novela Esto que me pasa, que transcurre en un pueblo de Misiones. Tres mujeres jóvenes narran sus historias de amor, secretos y desencantos y luchan por sobrevivir a la desigualdad de género. “Tuvimos una clínica de tres meses, me sirvió un montón. Me ayudó a hacer crecer mi proyecto”, destaca Bianco.

Por su parte, Erik Arazi exhibirá su muestra individual Nueve Anillos. Es, según el comunicado de la propuesta porteña, “una serie de mensajes circulares de un nuevo lenguaje, una escultura monumental, un nuevo campo de posibilidades para detenerse frente al ritmo del tiempo y pensarse diferente consigo mismo”. “La Bienal es un espacio para dar visibilidad y expansión en obras tan específicas, ya que el público no está tan ligado a las artes visuales. No sé qué es ser joven o viejo. Siento que el hecho de ser joven no quiere decir que puedas aportar algo interesante. La honestidad es lo más valioso, tengas la edad que tengas”, aporta Arazi.

La apertura será hoy a las 19, en el Centro Cultural Recoleta y sus alrededores. En Escenario Plaza se presentará la banda 1915; el recital de Telescopios ocurrirá en el Patio del Aljibe; y el de Virginia Da Cunha-DJ Singer Set en la Terraza. A las 19.30 será el recital de Lo' Pibitos en el Escenario Plaza. A partir de las 20, Susy Shock y Las Pibas realizarán lecturas en la Araucaria, uno de los nuevos escenarios al aire libre. A las 21, en Plaza Francia, La Delio Valdez brindará un show y cerrará DJ Alonso Morning. La grilla completa se puede consultar en la página bienal.buenosaires.gob.ar.