A Greta Thunberg le ha llegado muy temprano la hora de su estigmatización. A los 16 años. Desde que la semana pasada en más de mil ciudades del mundo una cantidad incalculable de estudiantes secundarios se pusieron sobre sus hombros la lucha para detener el cambio climático, comenzó en los grandes medios de Europa una campaña de ridiculización que puede entenderse como el primer caso de bullyng global. Su víctima es esa adolescente sueca que fue diagnosticada pasados sus diez años con el síndrome de Asperger, que según ella misma relató en una charla TED con un enorme auditorio siempre fue muy callada, muy solitaria, una persona que sólo hablaba cuando era estrictamente necesario.



Ecologismo o el nuevo colonialismo

García Linera escribe en su "Geopolítica de la Amazonía" que cierto ecologismo, el dominante, por ejemplo el de esta piba, que es sueca, no argentina, no brasilera, ni del congo, sueca. Ese ecologismo es un nuevo colonialismo. Una vez más, mientras que ellos reventaron y revientan el mundo, nos ponen la vara moral y ética de hacer lo que ellos no hacen. Una "otra mejilla" mientras nos crucifican en su pornográfico desarrollo a costa de nuestra explotación. Si a esta piba le "robaron" la infancia, qué palabras nos quedan para los cientos de millones de infantes a los que efectivamente se la robaron? Banaliza las cosas, tiene 16 y es sueca, no me alarma la chica en su mundo de luchas de cristal en la ONU, sino que nosotros la repliquemos. Es servil. La concejal NEGRA, BRASILERA Y LESBIANA ASESINADA no tuvo 1/100 de esta propaganda, precisamente porque su lucha era REAL y jode intereses del centro imperial, esta piba es totalmente funcional a lo que cree que combate, y el problema no es que ella en su contexto se lo crea, sino q nosotros lo creamos".

Cristi

¿Quiénes están detrás?

Como docente universitaria en temas ambientales vengo siguiendo atentamente la trayectoria de Greta. Estoy al tanto de su enorme valentía y tesón, de su angustia (que comparto) por el futuro. El video de su reciente intervención en la ONU es desgarrador por ese motivo. Y los trolls han salido a basurearla en YouTube con los mismos argumentos que Trump. Por otra parte, me hace ruido la reciente demanda presentada en la ONU por ella y un grupo de jóvenes contra Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía por su contribución al cambio climático. Si bien entre los demandantes hay dos de EEUU y uno de la India, ni EEUU ni la India ni China ni Canadá (los países con mayores emisiones) han sido demandados. Los estudios patrocinantes son dos de EEUU y uno de Gran Bretaña. ¿Cómo se entiende esto? Me preocupa que el sistema de autoperpetuación de la injusticia ambiental esté devorando a estos pibes.

mgmatal

No puedo creer tanta ingenuidad de Sandra Russo y Página/12. Para empezar me gustaría saber cómo llega una adolescente de 14 años a las charlas TED, Davos, etc… si no es "impulsada" por alguien. Si un pibe de acá falta todos los viernes, a los 4 meses se queda libre. En segundo lugar, habría que abrir el debate sobre emisiones de gases, consumo de recursos y demás yerbas, ya que una cosa es para los que siempre consumieron esos recursos y contaminaron todo el planeta y otra muy distinta es para quienes hace siglos intentamos desarrollarnos a la par y no nos dejan. En tercer lugar, apoyan "inocentemente" a esta niña "filántropos" como George Soros, Al Gore, el estudio internacional de abogados Hausfeld LLP y algunas "ONG" que ya sabemos qué rol juegan y, sobre todo, por la diputada verde alemana Luisa-Marie Neubauer. En cuarto lugar, los grandes medios no callaron a Greta, sino todo lo contrario. Por lo menos en Argentina aparecen sus intervenciones en Clarín y La Nación (por nombrar sólo dos). Es comprensible que a veces nos dejemos encandilar por "nuevos fenómenos", recuerdo algún director de la versión latinoamericana de un prestigioso periódico francés, que se deslumbró por la "nueva derecha" de Macri. Pero debemos, como decía mi abuela, separar la paja del trigo. Este movimiento me hace acordar más al "control de la natalidad" de los 70 (que no era otra cosa que control de población sobre el tercer mundo) que a algo sinceramente a favor del medio ambiente.

Alber

El peligro es real

Tal vez la desconfianza de muchos a la aparición de una adolescente (¡y encima de un país del primer mundo!) encabezando semejante revuelo por la cuestión ambiental, apoyada por ONGs y difundida por la prensa mundial, les cause ruido, escozor y hasta sospecha de algo turbio detrás. ¿No será que los países que se contaminaron todo al desarrollarse, quieren ahora “ecológicos” a los no desarrollados al costo de continuar así y encima soportando el desastre de los primeros? Creo que el planeta es uno solo y si el peligro es real -para mí, lo es- todos estamos involucrados y debemos hacer algo. Pero entendiendo bien una cosa: que la mayor presión por cambiar el paradigma que está arruinando al planeta, debe recaer en los que más contaminan. Esto no resiste análisis. Y todos, trabajar por aportar soluciones lo más compatibles posibles con el medio ambiente. Que seamos sub-desarrollados, para nada impide que hagamos bicisendas seguras y estimulemos el transporte no contaminante, o que gestionemos adecuadamente la basura, o que reciclemos todo lo posible. Me gustaría mucho, casi un sueño, que Argentina se pusiera las pilas en esto y diera ejemplo a otros países, ganando respeto y admiración, aparte de autoridad moral para reclamar mejor ante los países más contaminantes. Por ejemplo, tenemos cuantiosas reservas de litio en el norte, un material estratégico para la producción de baterías para vehículos eléctricos. ¿Qué tal si investigamos, producimos y hasta exportamos muy buenas baterías y vehículos eléctricos? De paso, se obtendrían las ansiadas divisas. Tan solo una idea, entre muchas otras posibles, como aprovechar las energías alternativas (eólica, mareomotriz, solar, etc.) que, de paso, quitarían dependencia de las de origen fósil.

Hugomon

La fuerza de los jóvenes

Es lamentable que en lugar de discutir y proponer sobre el acuciante y angustiante tema del ambiente se dediquen a criticar a Greta. Sin importar nada de lo que ustedes digan, lo que ella posibilitó es que más gente tomara conciencia del tema, y eso ya es más de lo que hemos hecho los lectores de Página/12, y les aseguro que el tema me moviliza desde hace años. Las grandes movilizaciones se hacen con consignas sencillas. “Paz, pan, tierra”, era la consigna en la revolución Rusa. Detrás, estaba todo el cuerpo teórico del marxismo. Siempre los grandes movimientos fueron impulsados por los jóvenes. Por qué no nos preguntamos cómo hizo Fidel para concitar tamaña expectativa con sólo 22 años, y la lista sigue… Ni una sola de las palabras de Greta son cuestionables. ¿Por qué tanto interés en buscar el pelo en la leche?

Benito