Los principales premios

Desde San Sebastián

Tiempo de balances y premios (varios de ellos para el cine argentino) en la entrega número 67 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, una edición en la cual se sintió la ausencia de dos o tres largometrajes más potentes en la Sección Oficial. Es posible que varios de esos títulos hayan terminado formando parte de la programación del muy reciente Festival de Venecia, principal competidor del evento donostiarra a la hora de quedarse con las porciones más apetitosas del queso (las reglas impiden que un film forme parte de la competencia principal si ya ha tenido exhibiciones públicas en territorio europeo). Por otro lado, el Donostia Zinemaldia volvió a demostrar que es imbatible a la hora de atraer al público local e incluso a los turistas, quienes -junto a un enorme contingente de periodistas nacionales e internacionales- colmaron gran parte de las funciones de las principales secciones que integran el catálogo. No es un logro menor para un festival de cine que, todos los años, debe equilibrar las zonas de su programa que resultan atractivas para un público general con la indispensable dosis de novedad y riesgo formal, consolidando a su vez la presencia de estrellas con la inclusión de nuevos talentos.



Como ocurre todos los años, la gala de clausura, realizada en el auditorio principal del Centro Kursaal y transmitida en vivo y en directo por la señal 2 de la RTVE esta noche de sábado, hizo las veces de cierre formal del certamen. Luego de la alfombra roja de rigor, llegó el momento de la entrega de los premios oficiales, otorgado por un jurado integrado, entre otros, por la actriz argentina Mercedes Morán, el cineasta irlandés Neil Jordan y la actriz española Bárbara Lennie. El premio mayor de la Sección Oficial, la Concha de Oro, fue otorgada al film brasileño Pacificado, del realizador nacido en Texas Paxton Winters, un retrato social de la vida en una favela de Río de Janeiro que también transita algunos de los caminos del cine de gangsters: uno de sus protagonistas es el ex “capo” de la barriada, de regreso al terruño luego de pasar casi quince años en la cárcel. Difícil atestiguar si se trató de un galardón unánime o si fue un premio de consenso, aunque el hecho de que la película también terminó llevándose los premios a Mejor Actor -otorgado al músico e intérprete Bukassa Kabengele- y a la Mejor Dirección de Fotografía parecerían señalar hacia la primera de esas posibilidades.

La trinchera infinita, el largometraje sobre la Guerra Civil Española dirigido a seis manos por Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga -un claustrofóbico relato sobre los “topos”, aquellos ciudadanos que, perseguidos por el estado, decidieron encerrarse en sus casas en lugares ocultos específicamente construidos-, fue galardonado con la Concha de Plata a la Mejor Dirección y el lauro al Mejor Guion, toda una declaración de intenciones del jurado: el film del mucho más reconocido Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, también transcurre durante los años del franquismo y su perfil resultaba, a priori, mucho más alto. Es posible afirmar, sin temor a equivocarse, que en la deliberación del jurado triunfó el riesgo artístico por sobre el pedigrí y los así llamados “valores de producción”. El galardón para la mejor interpretación femenina fue compartido por la alemana Nina Hoss, por su papel en The Audition, y la española Greta Fernández por el rol central de La hija de un ladrón, la estimulante ópera prima de Belén Funes, retrato de la conflictiva relación entre un padre y una hija con dejos del cine de los hermanos Dardenne. La última de las siete estatuillas que integran el palmarés de la Sección Oficial, el Gran Premio del Jurado, terminó recayendo en Proxima, de la francesa Alice Winocour y protagonizada por Eva Green, en la piel de una astronauta que debe lidiar con la separación de su pequeña hija antes de iniciar un largo viaje a Marte.

Segunda sección en relevancia del festival, siguiendo el orden ofrecido en el catálogo, New Directors está concentrada en la obra de realizadores jóvenes o en todos aquellos que dan sus primeros pasos en el largometraje. El jurado integrado por Yuji Sadai, Mark Adams, Mariana Enríquez, Isabel Lamberti y Laura Mora reconoció en la película chilena Algunas bestias, de Jorge Riquelme, a la mejor producción del contingente. El premio Horizontes, otorgado a una de las películas de la sección Horizontes latinos, terminó en la manos de la escritora, actriz y realizadora Romina Paula, por su ópera prima De nuevo otra vez. Emocionada, Paula agradeció al equipo de producción y puso de relieve la necesidad de aprobar la ley de aborto legal en la Argentina, uno de los temas recurrentes de la velada.

El jurado de la sección Zabaltegi Tabakalera, en tanto, le otorgó el Premio a la Mejor Película a la cineasta alemana Angela Schalenec por su última película, I Was At Home, But… Siguiendo con los galardones otorgados a la producción cinematográfica argentina, la película de Juan Diego Solanas La ola verde (Que sea ley), que tendrá su estreno en nuestro país el próximo jueves, recibió el Premio RTVE Otra Mirada, dedicado a resaltar el cine que trate temas cercanos al mundo femenino. Finalmente, Las buenas intenciones, primera película de la realizadora argentina Ana García Blaya, se está llevando a casa el Premio de la Juventud, uno de los lauros no oficiales de un festival al que sólo le resta disfrutar de su fiesta de cierre, realizada en el Palacio Miramar.

Los principales premios

Sección Oficial

Concha de Oro: Pacificado (Brasil), de Paxton Winters.

Gran Premio del Jurado: Proxima (Francia-Alemania), de Alice Winocour.

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, por La trinchera infinita (España-Francia).

Mejor Guion: Luiso Berdejo y Jose Mari Goenaga, por La trinchera infinita.

Mejor Actor: Bukassa Kabengele, por Pacificado.

Mejor Actriz (ex aequo): Nina Hoss, por The Audition (Alemania-Francia) y Greta Fernández, por La hija de un ladrón (España).

Mejor Fotografía: Laura Merians, por Pacificado.

Sección New Directors

Mejor Película: Algunas bestias (Chile), de Jorge Riquelme.

Sección Horizontes latinos:

Mejor Película: De nuevo otra vez (Argentina), de Romina Paula.

Mención especial: La bronca (Perú), de Daniel Vega y Diego Vega.