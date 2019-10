El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se emocionó hasta las lágrimas en el homenaje al fallecido ex procurador general Esteban Righi en la Facultad de Derecho, a quien recordó como profesor y como jefe de los fiscales, el cargo que ocupó en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Fernández reivindicó la figura de Righi con un mensaje a un sector de la Justicia: “Tuvimos al mejor Ministerio Público y más digno jefe de los fiscales. En épocas donde hay fiscales que aparecen arrepentidos en causas y fiscales rebeldes... Con Esteban esas cosas no pasaban", señaló. Al salir, el candidato criticó duramente la gestión macrista: “Lo único que produjo Macri fue cinco millones de nuevos pobres”, dijo sobre el nuevo índice y advirtió que el gobierno de Cambiemos “finalizará su gestión con un 40 por ciento de pobres, porque lo que hoy vamos a conocer es previo” a del cierre del año. Por la tarde, Fernández recibió en sus oficinas de San Telmo a 35 jefes comunales díscolos de la UCR del norte de Córdoba, que llegaron junto al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y que se sumarán a la campaña del Frente de Todos.

El acto tuvo una carga emotiva extra para el candidato: “Hoy tuve el orgullo de participar del homenaje que se le hizo a mi amigo y maestro Esteban Righi en mi querida Facultad de Derecho de la UBA”, tuiteó luego Fernández y completó: “No pude evitar emocionarme al recordarlo. Gracias a toda la gente que se acercó”. Fernández cerró el acto, del que también fueron oradores el catedrático y amigo de Righi, Enrique Bacigalupo, el ex camarista del juicio a las juntas León Arslanian, la defensora general Stella Maris Martínez y el ex canciller Rafael Bielsa.

“Es difícil hablar del Bebe. Nunca lo llamé Bebe, siempre lo traté de usted”, dijo Fernández emocionado, y agregó: "Ahora sí lo llamo Bebe". El apodo que Righi se ganó como ministro de Interior del gobierno de Héctor Cámpora con apenas 35 años. El candidato presidencial admitió que la salida de Righi de la procuración no se produjo “en las mejores circunstancias” (enfrentado con el ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone), pero destacó como un "logro personal" haber actuado como mediador para el reencuentro del ex procurador con Cristina Kirchner. “Uno de los mayores logros personales en mi vida es la reivindicación que tuvo Righi ese día de su charla con Cristina”, remarcó ante familiares, alumnos, abogados y jueces.

Fernández dijo que en el Aula Magna había otros, que como él, habían sido adjuntos de la cátedra de Righi, y sumó críticas a actuales magistrados. “Faltan algunos adjuntos que hoy son jueces, pero se olvidaron de todas las enseñanzas de Righi”, dijo el candidato presidencial en alusión al juez federal Julián Ercolini. Sobre el final, Fernández recordó la enseñanza del ex procurador, quien afirmaba que a un Estado se lo analizaba por lo realizado en materia de seguridad y cárceles. “Ese mandato que deja Esteban, si es que me toca ser Presidente, lo voy a honrar”, aseguró.

Tras el acto, Fernández fue consultado por el índice de pobreza. “Lo único que llegó a producir Macri fue cinco millones de nuevos pobres, gente que estaba en clase media y que dejó ese lugar para caer en el cono de la pobreza”, criticó y prometió “librar la batalla épica de terminar la pobreza”. No obstante, aclaró que “revertir los niveles de inflación, de pobreza y de deterioro del salario son cosas que demandan tiempo, y nos vamos a tomar ese tiempo” para solucionarlo.