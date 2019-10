El encuentro busca generar un espacio de debate, propuestas y consensos sobre las políticas específicas que necesitan los pueblos indígenas. Las actividades tendrán lugar por dos días en jornadas que se extenderán desde las 9 de la mañana hasta la tarde. Están destinadas a las organizaciones territoriales originarias y se abre a la participación intercultural para quienes quieran compartir espacios de construcción colectiva.



David Pastrana, delegado de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) contó a Salta/12 que este encuentro será continuidad de otros que se realizaron en la provincia y a nivel nacional. En 2017 se hizo el primero de forma ampliada que invitaba a toda la sociedad a participar en la sede Tartagal de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Este año se concretará en Salta Capital. Hasta el momento confirmaron su presencia 15 organizaciones indígenas.

Pastrana dijo que en la provincia tienen un registro de 800 comunidades indígenas, con y sin personería jurídica. Desde el encuentro fomentan la participación de las organizaciones con mandatos en los territorios, como instituciones propias de los pueblos, y que desde sus propios procesos lleven la vocería. Pastrana enfatizó que quieren “fortalecer los procesos organizativos”.

Señaló que unidos deben forzar a que se cumplan sus derechos ya consagrados porque ni el Estado provincial ni el nacional los están garantizando. El delegado dijo que los pueblos originarios están requiriendo un cambio profundo y urgente en las políticas que se implementan. En Salta, Pastrana consideró que la mirada del gobierno sobre los y las indígenas se da "desde el asistencialismo, desde la necesidad, o como un problema. Nunca como sujetos de derechos. También le servimos para fines turísticos como folklore".

“Que nos dejen de avasallar”

"Es importante empezar a proyectarnos en nuestro territorio con identidad. Salir del estado de resistencia que tenemos hoy". Para lograr eso, dijo que es prioritario que se resuelvan las titularizaciones de las posesiones comunitarias y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) termine con los relevamientos territoriales.

Los avances y retrocesos que hubo en estos últimos años serán analizados en el encuentro. "Que no tengamos que estar todos los días peleando para sostener nuestra posesión en los territorios, que nos dejen de avasallar. Muchas veces no se entiende un desalojo porque dicen que no invaden nuestras casas, sino los bosques donde desmontan y plantan soja, pero para nosotros es un desalojo porque ya no queda donde ir a cazar, a recolectar frutos y hay que trasladarse a los conurbanos de las ciudades, (relegados a) la pobreza absoluta, a ser mano de obra barata o vivir del asistencialismo ", acotó Pastrana.

La Universidad ofreció el espacio y la comida para que se pueda realizar el encuentro. Pastrana dijo que están gestionando el hospedaje en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) para quienes se trasladan del interior. No hay apoyo económico del Ministerio de Asuntos Indígenas, es "un desgaste ir a pedir porque quieren capitalizar todo de forma política". "Nos faltan los traslados", contó el referente, aunque aclaró que es una autoconvocatoria y que el encuentro es autónomo. Las organizaciones originarias deben viajar desde diferentes puntos de la provincia como Aguaray, Tartagal, Embarcación, Orán, Pichanal, Iruya y Santa Victoria, "cada una está viendo cómo llegar".

En tiempos electorales, Pastrana dijo que van a invitar también a candidatos y candidatas: "Hoy no toman la cuestión política de los temas indígenas. Queremos hacerles ver que venimos trabajando en los territorios y que es necesario que haya políticas públicas. Forzar a hacerles hablar sobre qué van a hacer con los desalojos, con la ley de propiedad comunitaria indígena".

"Esperamos la participación de la sociedad, indígena o no, y que los candidatos se hagan presentes para dialogar las propuestas que tienen para nosotros si es que las tienen. En pos de la implementación de los derechos y el buen vivir".