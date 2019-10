Este Encuentro estará atravesado por una discusión que tiene que ver con el carácter mismo del espacio: su nombre. Es un gran debate que se está dando en el feminismo por el reconocimiento de las identidades disidentes y lo plurinacional antirracista. Algunas quieren mantener el nombre y otras no. Tal es así que se armó la Campaña #SomosPlurinacional para que el ENM pase a llamarse Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No-Binaries.

Este debate viene desde los dos últimos encuentros --Chaco 2017 y Trelew 2018--, y probablemente se pueda tomar una decisión en la apertura del ENM, que será el sábado a las 9.30 en el Estadio Único de La Plata. “No es una cosa caprichosa, el año pasado las mapuches lo plantearon. Justamente las feministas no tenemos fronteras, tampoco queremos usar la palabra siempre (el fundamento para el no cambio ha sido que siempre fue así). Además, en el Encuentro no hay estatuto que diga esto va a ser así, así, así. Son los usos y las costumbres. Son los cambios de correlaciones de fuerzas. No puede ser que las disidencias no sean nombradas cuando están participando activamente en el Encuentro”, explica en diálogo con Página/12 Celina Rodriguez, del área de género del frente popular Darío Santillán.



Desde la página web del Encuentro reconocen el debate y plantean que “esta decisión se tiene que tomar en el propio Encuentro. Haciendo la discusión entre todas y todes, paciente y democráticamente, generando los consensos necesarios como marca la historia de este gran movimiento, y como marca la historia de los 33 Encuentros que nos permitieron llegar hasta acá”.

Habrá que ver cómo se define una metodología para que esto se pueda dar. “Lo que proponemos desde la Comisión de Contenidos no es solamente un cambio de nombre, sino una cuestión política, porque es transveral a los contenidos, porque los talleres tienen que expresar las necesidades, los deseos y los placeres que confluyen a la hora de encontrarnos a debatir y a sistematizar todo un trabajo que se hace en el territorio a lo largo de los años y llegar a una conclusión final que sea inclusiva”, agrega Gisella DiMatteo de la Campaña #SomosPlurinacional y de la Cátedra Virginia Bolten.