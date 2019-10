El presidente Mauricio Macri se ofuscó y aseguró que es falso que él haya ordenado no intervenir en el mercado cambiario el día después de las PASO, para que el dólar subiera, como castigo por el resultado electoral. Esa tarde, un Macri malhumorado pidió al kirchnerismo hacer "autocrítica" por la corrida cambiaria y hasta llegó a amonestar a la población por cómo votó, por lo que luego debió pedir perdón. Ahora, ante una pregunta por esa acusación, Macri dijo: "Eso es mentira. Decir eso es decir mentiras que traen violencia y resentimiento. La verdad que no es de buena persona", lanzó contra Martín Redrado. Lo cierto es que esa hipótesis es ahora materia de una investigación penal, que conduce el juez Rodolfo Canicoba Corral.

El primero en afirmar que la corrida del día siguiente a las PASO --cuando el Banco Central se mantuvo inactivo por horas-- fue provocada por Macri fue el ex titular del BCRA Martín Redrado. El economista fue luego citado en la causa judicial para explicar qué información tenía al respecto y si el actual presidente del Banco Central, Guido Sandleris, realmente había recibido una orden de Macri para no actuar. Aquel 12 de agosto, por la tarde, Macri dijo: “Hoy ante el resultado favorable para el kirchnerismo, el dólar volvió a subir. El problema que tenemos es que la alternativa no tiene credibilidad. El kirchnerismo debería hacer autocrítica”.

Otro de los que se había referido al tema fue el candidato a diputado por el Frente de Todos Sergio Massa: "Es tan obvio construir la 'operación miedo' usando a los mercados. El Banco Central no intervino y el Gobierno va al tercer incumplimiento con el FMI. El Gobierno tenía un arquero que tenía la obligación de cuidar el arco y se dejó hacer dos goles".



Tanto los dichos de Redrado como los de Massa fueron en agosto. Pero Macri recién les contestó ahora, en una entrevista televisiva. "Eso es mentira (...) El lunes, esa mañana, la Bolsa se destruyó, el riesgo país, que es lo que mide la confianza en la Argentina, se triplicó; y es porque el mundo estaba esperando la continuidad de esta forma diferente de relacionarse con el mundo que hemos tenido en estos tres años y medio, esta forma de manejarnos en términos de libertades, de respeto y de diálogo, y de decir la verdad y tener información y estadísticas confiables", fue la explicación de Macri de lo ocurrido.

"Bueno, entonces, cuando vino un resultado imprevisto, no cayó bien en aquellos que toman decisiones. Es responsabilidad de todos lograr que la Argentina pueda tener un debate político, que cualquiera sea la alternativa, no genere más dudas e incertidumbre. Es un desafío pendiente, por eso digo yo la importancia de lograr acuerdos básicos para que no sea visualizado como un riesgo imposible de soportar, que es lo que pasó la semana siguiente", indicó Macri, en un retorno a culpar a los votantes de lo ocurrido y a atacar a sus adversarios por ser "poco confiables".

Lo cierto es que si existió o no existió un delito no será definido por las palabras del Presidente, sino en una causa judicial en la que se investiga la responsabilidad de los funcionarios involucrados, que incluyen no sólo a Macri y a Sandleris, sino también al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó la investigación judicial para saber si realmente existió una decisión de generar la corrida para responsabilizar a los votantes y al Frente de Todos. Propuso medidas de prueba para conocer si existió una orden del Poder Ejecutivo para no intervenir, lo que violaría la carta orgánica del Banco Central.

El juez Canicoba Corral pidió que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda informen las agendas oficiales y los registros de viajes de Sandleris y Dujovne y de otros funcionarios que participaron en reuniones con el FMI. También una copia de los acuerdos firmados con el FMI desde 2018. Además, el magistrado le solicitó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que le entregue copia de los registros de ingresos y salidas de la Casa Rosada y el Banco Central del lunes 12 de agosto. Entre otras medidas, pidió un listado de operaciones del mercado mayorista desde el 10 de septiembre de 2018.