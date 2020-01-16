Omitir para ir al contenido principal
Del menemismo de Exxel a las peleas con Felipe Solá

Quién es Federico Alvarez Castillo, el camino recorrido hasta el cordero en la pileta

El lanzamiento de un cordero desde un helicóptero a su pileta lo puso en todos los medios, pero el camino recorrido para llegar a ese momento cumbre también merece conocerse.

Federico Alvarez Castillo
Federico Alvarez Castillo

