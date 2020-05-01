Omitir para ir al contenido principal
Los comediantes trabajan juntos hace una década, con experiencia en stand up y en teatro
RodríguezGalati, el dúo dinámico del humor digital
La dupla (¡que es un trío!) la rompe en videos pícaros y urbanos con personajes originales, estereotipos precisos y ritmo ATP.
Juan Ignacio Provéndola
01 de mayo de 2020 - 14:47
A Roberto Galati y Lucas Rodríguez los completa Manuel Burak, quien filma, dirige y edita sus videos en redes sociales.
(Gaston Enria)
Temas en esta nota:
Humor digital