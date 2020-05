Ameal: "Cuando la Justicia se expida sobre Villa, decidiremos"

El presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal, reiteró este jueves que hasta que la Justicia no resuelva la situación del futbolista Sebastián Villa, denunciado penalmente por su ex pareja Daniela Cortés por violencia de género, el club "no va a tomar ninguna medida contra el jugador".



El delantero colombiano será sometido este viernes a declaración indagatoria por la fiscal Verónica Pérez, en la UFI 3 de Esteban Echeverría.



"Todo preocupa. Todo lo que tenga que ver con Boca nos preocupa. Y en el tema Villa vamos a escuchar a la Justicia y actuaremos en consecuencia", dijo a Radio Del Plata el máximo directivo boquense, quien añadió: "Ni bien la Justicia se expida, nosotros vamos a tomar una decisión inmediatamente. Pero no hagamos, como siempre pasa, un linchamiento mediático".



"A la gente hay que juzgarla por sus actos. Si Villa es culpable, que lo culpen, porque nunca apoyaríamos un acto de violencia; pero es algo que tiene que resolver a la Justicia", agregó el dirigente.



El jugador, que el martes pasado cumplió 24 años, presentó a su vez una denuncia contra su ex novia, de 25 años y también colombiana, por extorsión y amenazas.



Villa se incorporó a Boca en junio de 2018 y tiene contrato por dos años más con el club de la Ribera. El atacante colombiano fue una de las figuras del actual campeón de la Superliga y su cláusula de salida es de 30 millones de dólares.