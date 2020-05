Roger Waters sobre la situación del coronavirus en las Villa 31: "Ramona tenía razón" 

“Ramona tenía absolutamente toda la razón.” Con esas palabras, el cantante Roger Waters recordó a la vecina de la Villa 31 y militante de La Garganta Poderosa que la semana pasada falleció por coronavirus luego encabezar una larga demanda por mejoras sanitarias y agua potable en ese barrio porteño. El músico no solo envió un mensaje a sus familiares y amigos sino que también cantó una canción en su homenaje.

El mensaje del ex bajista de Pink Floyd fue a través de un video enviado a los integrantes de la organización social que ayer se reunieron con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y sus principales funcionarios para exigir el acceso al agua potable, el servicio eléctrico y la protección de quienes trabajan en comedores en las villas porteñas.



Waters envió sus “más sinceras condolencias a la familia” de Ramona “y a todos en la Villa 31”. "Me da mucha pena saber que finalmente falleció”, dijo. “Casi digo que no tengo palabras, pero sí sé qué decir, sé exáctamente qué decir, por supuesto: Ramona tenía absolutamente toda la razón", enfatizó.



“Tenía toda la razón en que alguien no tenga acceso al agua en un país en vías de desarrollo”, dijo e insistió: “Ramona tenía tanta razón en reclamar y me da mucha pena que sus palabras no hayan sido escuchadas. Pero la recordaremos y continuaremos con su lucha”.

Luego le envió un mensaje particular a la familia de Ramona Medina: “La gente está hablando del covid y de cómo volver a la normalidad. No. Volver a la normalidad no es una opción. Tenemos que volver a algo que sea mucho mejor” que antes de la aparición de ese virus que “nos mostró lo asquerosa que es la normalidad”.