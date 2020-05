"Queda mucho por delante, les pido que no aflojen"

El presidente Alberto Fernández anunció una nueva prórroga del aislamiento social obligatorio por otras dos semanas, con nuevas restricciones en la región del AMBA, donde están focalizado los contagios. Se volverá al tránsito sólo para actividades esenciales y quienes cuentan con certificado para circular deberán volver a tramitarlo. En la ciudad de Buenos Aires además se restringirán los centros comerciales para evitar la concentración de personas y se seguirá únicamente con el esquema de comercio barrial. En la provincia, será obligatorio circular con la app Cuidar, que debe tener cargado el certificado correspondiente. Tanto el gobernador Axel Kicillof como el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que compartieron la conferencia en Olivos, subrayaron que desde el anterior anuncio, dos semanas atrás, los contagios se habían multiplicado por cinco en sus distritos, iniciando el camino hacia el tan temido "pico". "Estamos haciendo las cosas bien, pero queda mucho por delante", sostuvo el Presidente, que adelantó que la cuarentena durará "lo que tenga que durar".

Fernández levantó el tono cuando lo consultaron sobre la supuesta angustia que le provocaría a la gente mantener el largo aislamiento. "Angustiante es enfermarte, no salvarse. Angustiante es que el Estado no esté presente", respondió el Presidente, que criticó a quienes buscan crear un clima de enojo por la medida de aislamiento iniciada el 20 de marzo pasado. "Dejen de sembrar angustia. Angustioso es que no cuiden, que el Estado ta abandone y diga que 'acá no ha pasado nada'. Acá están pasando cosas serias y por eso actuamos como actuamos", agregó.

Fue el único momento tenso de una conferencia que ya va teniendo sus propios ritos. El Presidente apareciendo más tarde de lo anunciado junto a Kicillof y Rodríguez Larreta mientras que sus principales colaboradores como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, ocupan los primeros asientos de la sala. También la proyección de gráficos para mostrar los buenos resultados que viene arrojando la cuarentena. Esta vez, en la comparación sólo se incluyeron países americanos: Argentina figura séptima en la tabla de contagios y de fallecimientos por Covid-19 cada 100 mil habitantes detrás de Estados Unidos, Chile, México, Brasil, Bolivia y Perú.

Al momento de hablar sobre la duplicación de casos -el índice que se utiliza para pasar de una fase de la cuarentena a otra- mostró que los números son totalmente diferentes entre lo que sucede en el AMBA y en el resto del país, donde hay diez provincias que hace 15 días que no registran ningún caso. Por la tarde, Fernández había mantenido una teleconferencia desde Olivos con los gobernadores de las provincias que registran contagios: el chaqueño Jorge Capitanich, el cordobés Juan Schiaretti y la rionegrina Arabela Carreras, demás de Kicillof y Rodríguez Larreta. En todos los casos se trata también de los conglomerados urbanos, con alta densidad poblacional como Córdoba, Bariloche y Resistencia.

Remarcó que el esfuerzo y la atención del Estado está puesto en los barrios populares, donde el ritmo de contagios es más rápido por la cantidad de habitantes y el hacinamiento. "A los vecinos de esos barrios tengan la certeza que vamos a trabajar juntos para estar cerca de ustedes ayudándolos", indicó. Les pidió que acepten las recomendaciones médicas y que, en caso de ser necesario, dejen sus casas para aislarse, dado que tienen miedo de que se las ocupen o se las quiten. El Presidente les garantizó que luego podrán seguir viviendo tranquilos en sus viviendas.

Fernández dedicó un tramo a repasar la billonaria ayuda económica repartida por el Gobierno para paliar los efectos de la cuarentena. Por ejemplo, mencionó las 6 millones de personas que ya percibieron el IFE, los 400 mil monotributistas y autónomos anotados para recibir préstamos a tasa cero y los ATP que alcanzaron -detalló- 2.400.000 trabajadores. Y destacó una publicación sindical internacional que ubicó a la Argentina como uno de los cinco países que más preservó el empleo durante la pandemia. Respecto a la propagación del virus, comentó que si bien se expandió en los últimos días principalmente en los barrios populares, en el resto de la Capital los contagios habían crecido un cien por ciento. "El virus está circulando por las calles, les pido que se mantengan en sus casas", insistió.

Como para dejar atrás los tironeos de esta semana que cruzó a funcionarios porteños con bonaerenses y algunos intendentes, Rodríguez Larreta destacó la "muy buena coordinación" con la que venían trabajando los tres ejecutivos. Comentó que los casos porteños habían saltado de 83 a 400 diarios respecto a la anterior conferencia de prensa. "La evolución de datos del contagio en la ciudad dio un salto muy grande, lo que implica un aumento significativo", explicó, por lo que adelantó algunas decisiones restrictivas en la Ciudad para esta nueva prórroga, de la que hoy temprano dará detalles en conferencia de prensa:

* fortalecerán los controles en el transporte público y el tránsito quedará sólo para actividades esenciales, como en el inicio de la cuarentena. En la Casa Rosada adelantaron que a partir del fin de semana que viene también las actividades esenciales deberán transitar con certificado.

* restringirán la actividades en los centros comerciales donde funcionan muchos negocios, como la zona de Cabildo y Juramento u Once, para limitar la circulación de gente. En cambio, se mantendrá la actividad de los comercios de barrio, lo mismo que las salida recreativa de los niños de fin de semana.

* luego de ignorar lo que sucedía allí por mucho tiempo, anunció que ahora pondrán el foco en los barrios vulnerables, con más testeos y aislamientos. Detalló que en la Ciudad se encuentran aisladas 1.200 personas y que se habilitará en Costa Salguero un centro con otras 700 camas. También habrá un centro de testeo en la terminal de cruceros, cerca de la Villa 31.

Kicillof destacó los beneficios que produjo la cuarentena pero, como en la Ciudad, reconoció la quintuplicación de los casos en Provincia. "Tenemos que hacer un esfuerzo más, si crecen los contagios no se puede flexibilizar", reflexionó. Y adelantó:

* continuará con la estrategia de privilegiar la actividad productiva, permitiendo la apertura de industrias con protocolo sanitario y transporte propio. Comentó que ya se habilitaron 500 empresas en esas condiciones.

* el comercio continuará siendo sólo barrial, coincidiendo ahora con la Capital. No se autorizará la construcción privada y los niños seguirán sin salida recreativa, sólo podrán acompañar a sus padres a hacer compras.

* el tránsito interjurisdiccional será sólo para actividades esenciales y quienes circulen deberán bajarse obligatoriamente la app Cuidar, donde deberán cargar el certificado con el permiso.