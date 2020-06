Pidió, se lo dieron y ahora no la distribuye

Dos meses después de haber conseguido de Legislatura el permiso para endeudarse y atender con dinero fresco las demandas de la emergencia sanitaria por Covid-19, la Casa Gris repartió poco más del 10 por ciento de los 3000 millones de pesos destinados a municipios y comunas para ese fin. Desde que el Senado primero, y Diputados después -siempre por unanimidad- le dieran carta franca a Omar Perotti en la ley 13.978 del 31 de marzo, el Ejecutivo provincial distribuyó 309 millones de pesos a los gobiernos locales y nada más en lo que a fondos para prevención y combate del coronavirus se refiere. En la oposición hablan de un retaceo de recursos ya aprobados y piden explicaciones.

La Cámara de Diputados aprobó unánime en su última sesión un pedido de informes impulsado por el radical Fabián Palo Oliver (UCR en el Frente Progresista) para que el gobierno explique la razón de la demora. Los legisladores del PJ avalaron el reclamo porque, además, también subyace allí la demanda de intendentes y presidentes comunales del oficialismo que, por disciplina partidaria, por ahora esperan en silencio. En conversaciones extraoficiales, desde el ministerio de Economía alegan falta de fondos y búsqueda de financiamiento en curso.

La declaración mundial de la pandemia el 11 de marzo, y el aislamiento general y obligatorio decretado el 20 apuró y liquidó el tironeo de gobierno peronista con la oposición ejercida por Miguel Lifschitz desde la presidencia de Diputados. Salió finalmente la tan meneada "ley de necesidad pública" y también, desde el Senado, salió la ley 13.978, que autoriza al Ejecutivo a tomar deuda por hasta 15.000 millones de pesos para atender la inesperada coyuntura. La norma creó el Programa Atención Gobiernos Locales - Emergencia Covid-19, con un fondo de 3.000 millones de pesos específicos para que municipios y comunas para solventar "necesidades derivadas de los efectos de la pandemia y emergencia sanitaria, social y alimentaria", dice la legislación publicada en el Boletín Oficial el 31 de marzo pasado.

Los operadores del gobierno le han dicho a los legisladores de la oposición que de esos 15.000 millones solo consiguieron un tercio, prestado por el agente financiero estatal, el Banco de Santa Fe. Y por eso -aducen- dejaron de repartir lo establecido por ley.

Palo Oliver expresó fastidio por la falta de información que denota la Casa Gris, y que combina con la falta de asistencia financiera a los intendentes y jefes comunales. "Tampoco coparticiparon fondos extraordinarios del Tesoro Nacional, y no dan información. Eso es lo que también pedimos desde el interbloque del Frente y que exige el Foro de Intendentes del Radicalismo", apuntó el legislador de la UCR. Por lo que le refieren sus correligionarios municipales, solo algunas localidades recibieron el Fondo de Obras Menores y Gastos Corrientes que se les adeudaba de 2018, luego la distribución de 309 millones del fondo Covid-19, y punto. "En cinco meses, el gobierno de Perotti no aportó más", cuestionó.

El gobernador y sus ministros responsabilizaron desde su comienzo a la gestión de Lifschitz y una cartera de deudas que sumaría alrededor de 6.100 millones de pesos a pagar. Según Palo Oliver, ese argumento quedó en desuso desde que la ley de necesidad pública fue sancionada. "Ahora dicen que están buscando crédito para fondearse. La renegociación de obra pública la hicieron por 5 mil millones y con documentos, y acordaron que los certificados de obra los pagarán a partir de enero. Es todo lo que sabemos, porque hasta ahora no contestaron ninguno de los varios pedidos de informes que hubo en estos meses", reclamó el diputado.

"Yo valoro las medidas tomadas en Santa Fe acerca del aislamiento sanitario -compensó el legislador santotomesino-; haber seguido la línea del gobierno nacional fue acertado y respaldo eso, pero somos muy críticos a medida que pasan los días y la inacción del gobierno se nota más. Perotti no da una respuesta favorable, no solo a los municipios y comunas, tampoco a otros sectores del estado, a los sectores de la producción que no pudieron trabajar en la cuarentena. De la provincia no recibieron ni un peso, solo hubo aportes del Tesoro nacional. La verdad es que preocupa la falta de equipos y cuadros en los ministerios, según vamos viendo en distintas reuniones", cerró.