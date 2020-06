Salta: entre hoy y mañana se habilitarían fútbol 5 y entrenamientos

El titular de la Secretaría de Deportes de la provincia de Salta, Marcelo Córdova, en diálogo con Salta/12, indicó que entre el lunes y el martes esperan los permisos de la Nación para poder exceptuar las canchas de fútbol 5 y los entrenamientos de hasta 10 personas.

Cordova informó que los entrenamientos de disciplinas deportivas también estarían exceptuadas aunque con un protocolo especial que indica cómo se podrá realizar, “en turnos, no más de 10 personas y con otros muchos detalles”.

El funcionario explicó que hoy por la tarde realizarán una charla explicativa del protocolo de entrenamientos, en el micro Estadio Delmi, para los delegados de la Liga Salteña de Fútbol, “y por Zoom, para los de la liga del interior”. Pero aclaró que son sólo entrenamientos “para la puesta a punto física de los jugadores”.

También destacó que siempre y cuando se respeten los protocolos, cualquier equipo podrá realizar sus entrenamientos. “La idea es que se reactiven los clubes y que puedan comenzar a cobrar las cuotas”, sostuvo.

Con respecto a la vuelta del fútbol 5, hasta que no se reciba el permiso explícito del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no podrán reabrir las canchas. Por lo que Córdova aseguró que quienes hayan dado turnos para el lunes, si la excepción no llega, “deberán reprogramarlos”.

En cuanto al protocolo, dijo que se mantienen las mismas reglas de siempre para el fútbol y que lo único que cambia es lo que lo rodea, la forma de ingresos, el uso de barbijos antes y después y la prohibición de permanencia en el predio sin respetar las distancias dispuestas en los protocolos de gastronomía.

Los vestuarios estarán habilitados sólo para el lavado de manos y baños, pero no para el uso de duchas. Los jugadores deberán llegar cambiados a la cancha.

El secretario de Deportes aseguró que estas medidas llevan alivio a todos los clubes de la provincia que estaban esperando alguna flexibilización, “fue muy sacrificada toda esta cuarentena por la imposibilidad de obtener ingresos y para la gente de no poder realizar actividades recreativas”.

“Todos los deportistas profesionales aún se encuentran licenciados”, aseveró Marcelo Córdova, quien agregó que "en todos los sentidos", va a ser muy difícil volver a la estructura que tenía el fútbol antes de la llegada de la pandemia. “Al no haber la posibilidad del ingreso de público, van a tener que revisar cómo pagarles a los jugadores y ya se están negociando los contratos a nivel internacional, así que pronto pasará acá también”.

Según su mirada, de aquí a septiembre “siempre y cuando no suceda nada”, se irán liberando las actividades “y podremos volver a pensar en las competencias, pero siempre sin público y con estrictos protocolos”.

Sin embargo, ve muy lejana la posibilidad de que vuelvan, al menos este año, los torneos de fútbol amateur, debido a la alta aglomeración de personas que se encuentran en esas instalaciones cada fin de semana. Y recordó lo que sucedió en Villa Azul, en Buenos Aires, "que al parecer la propagación del virus se dio a raíz de una cancha en la que jugaban los jóvenes”.

La necesidad de los clubes

El funcionario contestó que el principal pedido de los clubes “siempre fue reabrir sus puertas para los socios y cobrar las cuotas”. “Se les han ido los socios y han tenido que licenciar a muchos de sus empleados”, indicó.

Con respecto al pago de sueldos, dijo que casi todos los clubes pudieron solucionarlo a través de los Programas de Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP), en el caso de los trabajadores registrados y el IFE para aquellos que prestan servicios de manera irregular.

También dijo que se está tramitando un subsidio de emergencia a la Nación, con el programa de Apoyo en Emergencia para clubes, que consiste en subsidios especiales que podrán ser utilizados para campañas de prevención conforme a las medidas y pautas sanitarias que se han establecido desde el Gobierno nacional, capacitaciones para trabajadoras y trabajadores, para socios y dirigentes, y mejoras en los servicios e infraestructura.

Los clubes tenían tiempo hasta hoy para llenar las solicitudes a través de la página de la Secretaria de Deportes de la Nación. Se registraron unos 4.300 clubes para pedir el subsidio.

Una nueva mirada del deporte

Por último, Córdova, quien se dedicó toda su vida al rugby, planteó que esta es una buena oportunidad “para que la sociedad entienda que el deporte no es una salida laboral, sino un acompañamiento que debe seguir sí o sí vinculado a una carrera educativa o de formación de oficio”.

Para el titular de Deportes de la provincia, debe servir como un acompañamiento para formarse y que puede aportar a través de becas a algunos que lo practican. “Pero debemos entender que la actividad de competencia en el deporte se acaba pasando los 30 años, y que después tenemos 40 más por vivir y no sabemos de qué. Tenemos que tomar conciencia de eso, no vamos a jugar por plata toda nuestra vida”.

“Creo que esta pandemia nos mostró que esa era una quimera y que es muy difícil que se cumpla, al menos en provincias como las nuestras y después de esta situación”.