Comuna Argentina: texto fundacional y firmantes del nuevo espacio de intelectuales
Intelectuales e investigadores de distintas áreas y procedencias conformaron la agrupación Comuna Argentina. En este texto que presentan como un "Manifiesto liminar", abogan por una radicalización de la democracia y una reconstrucción del Estado y la Nación sobre la base de "un nuevo humanismo crítico" y como parte de un proyecto latinoamericanista. También alertan contra quienes "quieren hacer añicos la cuarentena llamando a una productividad que no es otra cosa que la libertad de mercado que desequilibra todo el resto de las libertades". Entre otros firmantes figuran Dora Barrancos, Jorge Alemán, Mercedes Barros, Ricardo Aronskind, Rocco Carbone, Diego Conno, Américo Cristófalo, Sandra Carli, Ricardo Forster, Horacio González, Gloria De La Vega, Noé Jitrik, Patricia Funes, Alejandro Kaufman, Nuria Giniger, Alberto Kornblihtt, Adrián Paenza, Víctor Penchaszadeh, Araceli Matus, Germán Pérez, Mario Rapoport, María Inés Peralta, Gloria Perelló, Cinthia Wanschelbaum, Diego Tatián, Carlos Vilas y Raúl Zaffaroni.