Cinco personajes hiphoperos de la cultura televisiva

EL PRÍNCIPE DEL RAP

¿Cómo olvidar el perfume noventero de The Fresh Prince of Bel-Air? ¿Es posible escindir la cultura rapera de la fina estampa de un joven Will Smith escapando de la marginalidad y conociendo la buena vida? ¿Cuánto tuvo que ver este personaje en la democratización de la cultura hip hop? ¿Cómo negar su importancia cuando por su serie pasaron desde el basquetbolista Kareem Abdul-Jabbar hasta los Boyz II Men?

BART SIMPSON

Cataratas de shitpostting fumón y gangsta certifican a Bart como un ícono rapero. Al margen, su estirpe de renegado vandálico siempre lo acercó a la cultura. Además, anda en skate y pinta grafiti, dos de los cuatro elementos del hip hop, según KRS One. Y en el episodio Pranksta Rap tiró unas barras en el escenario y recibió la venia de 50 Cent. Y, por si fuera poco, alguna vez bailó y grabó con MC Hammer.

PAPER BOI

Motor de Atlanta, gema dirigida y protagonizada por Danny Glover, Paper Boi jibariza la idea del rapero cool-chill-fuma-porro y devuelve un drama que parece slice of life pero es otra cosa. Y es el intérprete en la ficción de Paper Boi, el temazo homónimo que trasciende la propia naturaleza de la serie. Por caso, el hit instantáneo de Childish Gambino gana potencia en la carne de Brian Tyree Henry, crack contemporáneo.

B-RABBIT

Cuando la cultura rapera había encontrado su techo de cristal, Eminem personificó la idea de una superestrella que trasciende géneros. Y el máximo ejemplo es B-Rabbit, el working class hero que interpretó en 8 Mile, la ficción que despertó el fuego de cientos de jóvenes que más tarde se convertirían en freestylers. B-Rabbit dejó escuela gracias a su inolvidable batalla final contra el odioso de Papa Doc.

FLAVOR FLAV

Personaje de la vida real con salto a la televisión: el MC de Public Enemy tuvo un paso frívolo y quemado por la TV yanqui con el reality The Surreal Life. Se puso de novio con la actriz Brigitte Nielsen en pleno show, volvieron a mostrarse juntos en Strange Love, otro reality. Y para culminar su estampa de telerrealidad, protagonizó cuatro temporadas de Flavor of Love, show mersa en el que buscaba pareja.