Gallardo, "indignado" con el "silencio del fútbol" durante la pandemia

Menos protocolar que de costumbre, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, afirmó este miércoles sentirse "preocupado" por el fútbol argentino "más allá de la pandemia" y de la falta de actividad y pidió "terminar con la incertidumbre" de saber cuándo los planteles podrán volver a entrenarse y retornar a la competencia.

"Hoy el Gobierno debe tener un montón de situaciones más problemáticas que el fútbol, pero no por eso el fútbol se tiene que quedar callado, en stand by, sin aportar ideas", sentenció Gallardo en declaraciones a Radio La Red.

"No tengo deseos de salir con amigos, de comer un asado, o de shopping, tengo deseos de trabajar en lo mío, con los protocolos. Por eso necesitábamos hablar, hubo mucho silencio en este tiempo y eso me generó una gran indignación", agregó.



El DT de River, club pionero a la hora de evitar riesgos de contagio cuando al inicio de la pandemia y previo a la cuarentena no se presentó a disputar un partido frente a Atlético Tucumán por la luego cancelada Copa Superliga, sentenció además -y justamente cuando la curva de contagios está en alza- que hay que "terminar con la incertidumbre" de saber cuándo los planteles puedan volver a entrenarse y eventualmente la práctica activa de competencia.



Vale recordar que hace unas semanas, Gallardo se entrevistó con el presidente Alberto Fernández para compartirle su opinión en cuanto a la situación del fútbol argentino y sobre cómo podría ser la vuelta post parate. Consultado sobre el tema, el DT dijo que él no es "asesor de nadie" y que daba su opinión "como cualquier jugador o director técnico".

Las declaraciones de Gallardo se dan un día después de que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, anunció que el fútbol volverá cuando todo el país este en la Fase 4 de la cuarentena, una decisión que no cayó bien en los clubes del interior.

"La incertidumbre es difícil de asimilar para todos, no solo para los futbolistas. Lo anunciado ayer me hace creer que el fútbol no se va a activar a corto o mediano plazo. En agosto todavía tendremos al virus circulando. Si se restringe es por algo", explicó Gallardo.

"Me vengo replanteando cosas hace tres meses, desde que arrancó esto. El que está tranquilo en su casa es porque no visualiza absolutamente nada. No estoy en mi casa viendo una película en el sillón y tomando mate. No me pasa eso", agregó, en tono picante.



Por último, el ex mediocampista se mostró a favor de la vuelta a los entrenamientos de los equipos de las provincias donde la cuarentena avanzó de fase, y descartó que sea una ventaja sobre los clubes del AMBA.

"Hay que darles oportunidades a esos clubes y después ver si funciona para el resto. No es sacar ventaja, sino liberar mentes y físicos de jugadores que viven de esto. Si yo no podré hasta que las autoridades lo digan, perfecto, pero no les cortemos la posibilidad al resto", afirmó.