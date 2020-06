Trotta: "Es una irresponsabilidad absoluta que se reinicien las clases en Jujuy"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió a la apertura parcial de las escuelas en Jujuy y calificó la medida impulsada por el gobernador Gerardo Morales como una "irresponsabilidad". "Es una irresponsabilidad absoluta que se reinicien las clases presenciales en la provincia. Aún no están dadas las condiciones epidemiológicas que garanticen la tranquilidad y la protección de la salud de la comunidad educativa", afirmó, tajante.

El martes, la provincia de Jujuy reabrió las escuelas rurales para habilitar clases de "apoyo escolar" destinadas a aquellas alumnas y alumnos que no habían logrado conectarse de manera virtual durante los últimos tres meses en los que las clases presenciales estuvieron suspendidas debido a la pandemia. El ministro de Educación de la Nación opinó sobre el tema y afirmó que "no correspondía" que se hubiera tomado aquella medida luego de haberse dado a conocer los nuevos casos positivos de covid-19 en la provincia, que llevaron a que varias localidades tuvieran que volver a la Fase 1 de la cuarentena por una semana.

"No corresponde que Jujuy retome las clases presenciales ya que no están dadas las circunstancias y mucho menos después de los hechos de las últimas horas y el inicio del invierno. Nos parece una irresponsabilidad el retorno a las clases en la provincia y se lo hice saber al gobernador Morales por escrito y con todas las argumentaciones", declaró Trotta.

El ministro de Educación afirmó, a su vez, que Jujuy es "la única provincia que no está trabajando en coordinación con Nación y con las otras jurisdicciones". "Nadie puede decidir individualmente. Hay una falta de compromiso al trabajo mancomunado innecesario", enfatizó. Por otro lado, Trotta se refirió también a que, si bien el gobierno de Jujuy sostenía que no se trataba de un reinicio formal de clases sino un sistema de apoyo escolar optativo, aún no era el momento para plantear el retorno a las aulas: "Estamos consensuando con todas las provincias los protocolos de vuelta a clases en el marco del Consejo Federal. Es una instancia donde debemos acondicionar nuestras escuelas, capacitar a nuestros docentes y preparar a las y los estudiantes y las familias para el regreso presencial. No hay que apurarse porque eso puede tener un impacto que no sólo afecta a la provincia de Jujuy, sino que puede afectar la confianza de todo el sistema educativo”.

Las clases presenciales se interrumpieron el 15 de marzo para evitar la expansión del coronavirus y, además de Jujuy, existen otras provincias, como Catamarca o Córdoba, que plantearon un programa para que los alumnos retornen a las aulas, aunque estas aún esperan su aprobación por parte del Consejo Federal de Educación. En este sentido, Trotta explicó que se está "articulando junto con todas las jurisdicciones y planteando un regreso a través de un trabajo en conjunto, con protocolos que garanticen la seguridad a toda la comunidad educativa". La idea, según indicó, "sería empezar en agosto, salvo en el AMBA y en algunas provincias patagónicas donde las temperaturas son muy bajas”.

Por último, Trotta manifestó su preocupación por la posibilidad de deserción cuando se retomen las clases presenciales, algo que ya se ve reflejado en la falta de respuesta que tienen muchos y muchas docentes a los trabajos que les envían a los alumnos de manera virtual. "Lo primero que vamos a tener que llevar a cabo cuando vuelvan las clases presenciales es una estrategia para ir a buscar a los estudiantes que no retornen. Especialmente los del último año de la secundaria y el primer año de la universidad, ahí es donde queremos poner el principal foco de trabajo", destacó.