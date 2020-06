El duelo hasta el último detalle

La novelista y periodista Joan Didion dedica El año del pensamiento mágico a John, su marido, y Quintana, la hija de ambos. Están muertos cuando ella escribe este libro, que entre la literatura y el ensayo se dedicará a hacer una disección minuciosa y descarnada del duelo, de ese tiempo de suspenso de la vida que es aceptar la muerte del ser amado.

Novelista y periodista nacida en 1934 en Sacramento, Didion ganó con El año del pensamiento mágico el National Book Critics Circle Award y más tarde escribió Noches Azules, donde relata la vida y muerte de su hija.

El año del pensamiento mágico es magnético, no puede dejar de leerse esa cuidada exhibición de la fragilidad de un duelo, con detalles pequeños que desnudan profundas preguntas filosóficas. En cada detalle del "hecho", como ella lo llama, y en cada detalle de sus vivencias posteriores, Didion parece dejar el cuero con el objetivo de encontrar nuevas razones para respirar.

"Un nudo en la garganta.

Ahogo y necesidad de suspirar.

En mi caso, aquellas oleadas llegaron por la mañana del 31 de diciembre de 2003, siete u ocho horas después del hecho, cuando me desperté sola en el apartamento. No recuerdo haber llorado la noche antes; en pleno episodio yo había entrado en una especie de shock, durante el cual lo único que me permitía pensar a mí misma era que tenía que hacer una serie de cosas. Había tenido que hacer cosas mientras el personal de la ambulancia estaba en mi salón. Por ejemplo, había tenido que encontrar la copia del resumen del historial médico de John para poder llevármela al hospital. Por ejemplo, había tenido que echar carbón al fuego de la chimenea para bajar la llama, porque tenía que marcharme", es un fragmento de la página 29 que da cuenta de la forma tan coloquial para enfocar los detalles.

Más tarde, al final de ese viaje íntimo y profundo, Didion pone estas palabras: "Mientras escribo esto, me doy cuenta de que no quiero terminar esta crónica.

Y tampoco quiero terminar el año.

La locura se está alejando, pero no hay ninguna claridad que venga a ocupar su lugar.

Busco resolución, pero no la encuentro".

El año del pensamiento mágico, de Joan Didion. Editorial Random House, 2015.