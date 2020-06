Salarios estatales deben esperar

El gobernador Omar Perotti condicionó un aumento salarial a los empleados públicos provinciales a un repunte de la actividad económica en los próximos meses, tras la abrupta caída de los recursos del Estado santafesino, tanto por vía de la recaudación propia como por los ingresos que percibe en concepto de coparticipación nacional.

"Ahora estamos haciendo un gran esfuerzo para pagar los salarios de junio y el aguinaldo. Ojalá la actividad económica repunte, que no tenga frenos, y nos dé la posibilidad de actualizar los salarios. Estamos en un proceso en el que tenemos que atender a quienes no tienen un empleo seguro y que necesitan ayuda porque no pudieron trabajar", explicó Perotti tras tomar juramento virtual a alumnos de 4° grado en el Monumento a la Bandera.

Desde que asumió la gestión no hubo aumento salarial para los estatales santafesinos. El gobierno demoró la apertura de las paritarias, y cuando estaban en plena discusión las suspendió al decretarse la cuarentena allá por el 20 de marzo. Semanas atrás se retomaron conversaciones pero sobre ejes que no son los salariales.

"Si esto (por la economía) se agranda y repunta, podremos hablar de otras cosas y no sólo de condiciones de trabajo o de cómo preparamos el regreso a las actividades en las distintas áreas", indicó el gobernador.

De esta forma, Perotti condicionó retomar la discusión salarial a que se recupere la actividad económica en la provincia, que es la variable de los principales ingresos del Estado, en especial el impuesto a los Ingresos Brutos.