Piden 10 años de prisión para "mala madre"

Aldana tiene 25 años y desde la semana pasada está siendo juzgada junto a su expareja por el crimen de su bebé de seis meses, cometido en 2017. Franco López fue acusado por la fiscal Georgina Pairola de haber agredido al hijo de la joven con un golpe en la cabeza, mientras ella se duchaba, y enfrenta un pedido de prisión perpetua como autor de homicidio calificado por alevosía. En tanto, la joven, que era víctima de violencia machista por parte de López, fue imputada por abandono de persona, con pedido de 10 años de prisión. La Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) de Rosario reclama su absolución. También plantearon que la acusación está cargada de estereotipos de género, como el de "mala madre", que consideran "propio de una sociedad patriarcal".

Los jueces Román Lanzón, Ismael Manfrín y Mariano Aliau juzgan a López y a la muchacha que vivía en un contexto vulnerable. Desde Abofem indicaron que la mujer tuvo sola a Mateo. Paradójicamente, el padre biológico ahora la acusa desde su rol de querellante. "Aldana fue acusada porque para la Fiscalía y los jueces que intervinieron, el dejar a su hijo al cuidado de su pareja diez minutos para bañarse fue suficiente para catalogarla como una mala madre", se quejaron.

Las abogadas feministas exigieron que la muchacha sea absuelta y aseguran que "del propio legajo surge que era víctima de violencia de género por parte de Franco. Incluso, la misma fiscal que la entrevistó varias veces como testigo, le sugirió que hiciera una denuncia contra su expareja, luego del hecho". Si bien ella hizo la presentación penal, Victoria San Juan Soria -integrante de Abofem- aseguró que "quedó en la nada". También cuestionó que "técnicamente la fiscal que la cita como testigo, luego no puede acusarla". Por eso, lamentaron: "La imputación está basada en estereotipos de género por roles asignados a las mujeres, propios de una sociedad patriarcal".

En su acusación, Pairola planteó que el hecho ocurrido el 23 de abril de 2017, en Granadero Baigorria, fue a manos de López; pero apuntó a Aldana por "omisión de los deberes a su cargo de asistencia y de cuidado en su carácter de progenitora". También le reprochó que se fue a bañar y dejó al niño con su entonces pareja, de quien recibía malos tratos. Para las abogadas "se plantea que eso la hace más culpable". San Juan Soria lamentó que "se busca un tipo penal para revictimizarla, condenarla y prisionalizarla".

Según indicaron desde Abofem, "para la fiscal y la querella, en representación del padre biológico del niño que se desentendió de la crianza antes de que naciera, Aldana no cumplió efectivamente con su rol de madre, colocando a su hijo en una situación de riesgo". Las abogadas -que acompañan a la defensa de la joven- entienden que los juzgadores que pasaron por la causa "no analizaron el caso con perspectiva de género y revictimizan a Aldana". Al mismo tiempo, indicaron que "la acusación no tiene asidero jurídico, ya que la figura de abandono de persona no se aplica cuando la persona deja a su niñe al cuidado de otro, ya que según el Código Penal el abandono se da cuando se coloca a otro en situación de desamparo", remarcaron.

Por todo, exigieron: "Basta de funcionarios judiciales sin perspectiva de género que pongan en riesgo la libertad de las mujeres"; y plantearon que hay "desidia del Estado que les dice (a las víctimas de violencia machista) que tienen que denunciar y después no les da asistencia. Hablamos de personas con una vulnerabilidad muy grande", indicaron. Por este caso y "otros similares", San Juan Soria señaló que la perspectiva actual no es la que plantea la ley Micaela.

El defensor de Aldana, Darío Pangrazi, pidió en la apertura del juicio la absolución de la mujer que estuvo poco tiempo en prisión domiciliaria hasta que a Cámara Penal la revocó, por lo que llegó al debate en libertad. El jueves serán los alegatos de cierre y la semana que viene se conocería el veredicto.