Espionaje ilegal: piden crear una comisión investigadora en la Legislatura porteña

El Frente de Todos presentó un proyecto para que se cree una comisión investigadora en la Legislatura porteña que analice la responsabilidad de las autoridades políticas porteñas en las causas de espionaje ilegal de las que participaron distintos agentes de la Policía de la Ciudad. El principal antecedente fue la comisión que investigó el espionaje ilegal en la época de Mauricio Macri. Esa comisión llegó a un documento con duras acusaciones, pero no avanzó en el juicio político contra el entonces jefe de Gobierno porque Macri tenía el número de legisladores para autoabsolverse. En el caso de Larreta, la protección es aún mayor: de no contar con los votos del bloque del radicalismo, la comisión investigadora ni siquiera llegará a existir.

El Frente de Todos viene avanzando con una serie de iniciativas legislativas que parten de un documento del año pasado, fechado el 15 de noviembre de 2019 y firmado por el jefe de la Policía de la Ciudad, Gustavo Berard. En él se deja constancia de que cinco agentes de la policía porteña habían prestado servicios -no se aclara cuáles- en la AFI. Ya en diciembre del año pasado, la legisladora Victoria Montenegro le preguntó al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, por ese extraño paso de policías a espías. En ese momento, el ministro coordinador porteño contestó que no habían hecho espionaje, sino que habían tenido tareas como custodios y que había sido ordenado por el Poder Judicial. No dio más detalles.



El tema quedó con esa respuesta, muy vaga a gusto de los opositores, hasta que estalló el nuevo caso de espionaje que tuvo como blancos a Cristina Fernández de Kirchner, Larreta, el vicejefe Diego Santilli, otros dirigentes políticos, sindicales, empresarios y periodistas. Cuando se empezaron a conocer los nombres de los involucrados, Montenegro se encontró nuevamente con los nombres de los cinco agentes sobre los que Felipe Miguel había dicho que habían sido solo custodios.



La primera reacción del bloque del Frente de Todos fue pedir que el jefe de Gabinete concurriera a la Legislatura a una interpelación en una sesión especial el viernes pasado. Querían que explicara las evidentes diferencias entre la versión que él dio de lo que hacían los agentes y lo que se está investigando ahora. Pero Felipe Miguel no concurrió. No solo eso: la bancada oficialista bloqueó la sesión y decidió no dar quórum. "Tiene que explicarnos por qué la ciudad de Buenos Aires le prestó policías a la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. El año pasado Victoria Montenegro se lo preguntó en el recinto y él mintió", planteó el legislador Juan Manuel Valdes en la conferencia de prensa que dieron el viernes pasado. “Los Policías de la Ciudad entraban y salían de Casa de Gobierno, de la oficina del propio Macri, con informes de inteligencia sobre dirigentes de nuestro espacio y del espacio de Cambiemos, como Larreta, Santilli, Emilio Monzó, María Eugenia Vidal y hasta la hermana del propio Macri. Es un escándalo de una gravedad institucional enorme", insistió el legislador.

Ante la negativa de responder, el bloque del Frente de Todos decidió dar el siguiente paso: la legisladora Victoria Montenegro presentó un proyecto para crear una comisión investigadora del espionaje ilegal y analizar las responsabilidades políticas de integrantes de la Policía de la Ciudad y funcionarios civiles (las penales corresponden al Poder Judicial). "El objetivo es investigar la responsabilidad del jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard; del jefe de Gabinete, Felipe Miguel; y del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, además de otros funcionarios", indicaron en un comunicado. La comisión, integrada por 17 legisladores, contaría con facultades para requerir información, expedientes, documentos, hacer peritajes, convocar testigos y damnificados. Tendría 60 días para elevar un informe a la Legislatura.



El principal antecedente fue en 2010 la comisión investigadora de las escuchas ilegales durante el gobierno de Macri como jefe de Gobierno. Integrada por distintos sectores de la oposición, esa comisión avanzó durante meses sobre las responsabilidades políticas, mientras era permanentemente atacada por legisladores oficialistas, entre los que se encontraba el actual legislador radical Martín Ocampo (luego jefe de fiscales porteños y ministro de Justicia de Larreta). Esa comisión terminó con un duro informe sobre la responsabilidad de Macri en el entramado de escuchas ilegales que involucraban al primer jefe de la Policía Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios, y a Ciro James, contratado como asesor en el ministerio de Educación porteño y con una serie de visitas regulares al Ministerio de Justicia. En ese informe, señalaron que Macri era el "principal responsable" político de ese entramado de espionaje, pero luego no avanzaron con el juicio político dado que el entonces jefe de Gobierno contaba con el número de legisladores para autoabsolverse.

En el intento actual de investigar al Gobierno porteño, los números de la Legislatura favorecen aún más a Larreta. El proyecto de Montenegro debería ir a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo puede demorar su tratamiento. Y si llegara al recinto, requiere de 31 votos para ser creada. La anterior comisión se creó en una sesión muy conflictiva , donde la votación se resolvió a último momento. En este caso, sin el voto de los radicales -entre los que se incluye Ocampo- la comisión ni siquiera existirá.



"Se debe crear una comisión investigadora para indagar sobre todo esto: hubo una persona que intentó poner explosivos en una casa de un dirigente radical, hicieron inteligencia ilegal sobre dirigentes opositores. Todo esto amerita una respuesta formal e institucional sobre qué hicieron estos policías, que están desfilando por el Senado de la Nación, pero en la Ciudad no tenemos respuesta sobre la cadena de responsabilidades. Fueron un grupo de tareas de inteligencia que trabajaron en la AFI, pero sin dejar de ser Policías de la Ciudad", advirtió Victoria Montenegro a este diario. También planteó: "El jefe de Gobierno y el vicejefe fueron víctimas de las escuchas. Llama la atención que no las quieran investigar".