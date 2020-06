Espionaje ilegal: El PRO decidió bloquear la interpelación al jefe de Gabinete porteño

El bloque de Vamos Juntos, que integran el PRO y sus aliados en la Ciudad, resolvió no dar quórum para la sesión especial en que distintos sectores de la oposición buscaban interpelar al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, para que explicara por qué la Policía de la Ciudad envió a grupo de oficiales a la AFI. El tema había aparecido en una sesión a fines de 2019 y Miguel había dado una respuesta genérica, pero resurgió a raíz de las revelaciones que siguen apareciendo sobre el espionaje ilegal a opositores (y algunos propios como Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli) por parte de la AFI macrista.



Este diario informó que el bloque del Frente de Todos y la izquierda pidieron una sesión especial en donde buscaban interpelar al jefe de Gabinete porteño por un documento firmado por el jefe de la Policía porteña del 15 de noviembre de 2019 que indicaba que habían enviado a un grupo de policías a actuar en la AFI. Cuando la legisladora Victoria Montenegro le preguntó por este tema a Miguel a fines de diciembre de 2019, el jefe de Gabinete sostuvo que habían cumplido tareas de custodia ordenadas por el Poder Judicial, pero no dio mayores precisiones.

Con los nuevos datos sobre espionaje que surgen día a día, los distintos bloques opositores solicitaron una sesión especial para el viernes a la mañana. En la sesión ordinaria del jueves, el jefe de bloque de Vamos Juntos, Diego Garcia de García Vilas, dejó en claro que la bloquearán para que el jefe de Gabinete no tenga que concurrir a dar respuestas sobre esta cuestión: "Los llamo a una reflexión y reconsideración con el tema de la sesión especial, teniendo ya la manifestación de que no vamos a dar quórum". Acto seguido, pidió finalizar la sesión con una moción de orden y se levantó sin que recibiera ninguna respuesta.

No quiere decir que no las haya habido. "Hoy vimos de vuelta cómo funciona la impunidad del oficialismo porteño en la Legislatura", advirtió a este diario la legisladora Ofelia Fernández. "Los supuestos defensores de la transparencia no quisieron dar explicaciones por los sobreprecios de barbijos. Ahora, bloquean la sesión especial para que Felipe Miguel explique por qué policías de la Ciudad actuaron como agentes de inteligencia", remarcó. "Esto lo pueden hacer por la increíble protección mediática que tienen. Hablan de diálogo y respeto a las instituciones en la tele y después se amparan en su mayoría automática para evitar discusiones y esconder lo que pasa en la Ciudad", planteó.



En tanto, la legisladora que le había preguntado por ese traspaso de policías, Victoria Montenegro, planteó sobre el bloqueo a la interpelación: "Aquí hubo un jefe de Gabinete que el año pasado cuando le pregunté acerca de por qué había por lo menos cinco policías que cumplían funciones en la AFI dio una respuesta que hoy sabemos que fue absolutamente falsa. Necesitamos que se presente y dé una respuesta, que venga a ratificar o rectificar y que nos explique sí hay más policías en esta situación”.

“También tienen que dar explicaciones acerca de la desaparición de un Policía de la Ciudad , Arshak Karhanyan, que no aparece hace más de un año y todas las pericias hechas por parte de la policía porteña están mal hechas”, indicó Montenegro. “Que el jefe de Gabinete y los legisladores oficialistas no quieran venir físicamente es claramente un pretexto. Se puede hacer de manera virtual. Claramente, es una decisión política del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta”, remarcó Montenegro, quien remarcó que Larreta se presentó como querellante en la causa de espionaje que lleva a esa interpelación: "Se presenta como querellante para saber cómo lo espiaron a él pero resulta que no quiere que se sepa cómo llegaron esos Policías de la Ciudad que estaban en la AFI a integrar esa banda que lo espiaban”.

En la misma sesión en que el bloque oficialista advirtió que bloquearía la interpelación, Larreta consiguió que se aprobaran otros dos DNU que dictó con respecto a la pandemia. En uno de ellos, se prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto y en el otro se prorrogaron las licencias de conducir, los registros de transporte de taxis, remises, micros escolares y vehículos de mensajería.