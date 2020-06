Era un día de sol resplandeciente, tan resplandeciente que era imposible desear otra cosa que no fuera pasear bajo el sol. Salimos al patio estirando los brazos y las piernas buscando la luz natural que nos faltaba adentro cuando un ruido nos sorprendió, no tanto en el primer momento. En el recreo, recién interrumpida nuestra atención continua a las pantallas, llenamos nuestros pulmones de aire pispeando el color del cielo, entonces el ruido se hizo patente. El ruido, desubicado en ese día transparente, rebotaba en las paredes y las hacia vibrar, vibraban levemente ; tratamos de aprovechar el recreo pero era imposible con ese ruido, más el zumbido que se le había acoplado. El ruido iba y venía, se perdía un poco y volvía, cada vez mas molesto, nos alteraba; siempre zumbando subía y bajaba en un tira y afloje como se dice. El ruido empezó a cambiar de orientación, cuando esperábamos que viniera de un lado venía de otro , no sabíamos cómo catalogarlo, ni qué pensar. "¿Pero qué es?", preguntó una persona en medio de la mudez general que trataba de identificar el ruido. En ese momento apareció "¿ Qué ... qué es?"

No se podía precisar, cuando nos daba la impresión de estar por reconocerlo, desaparecía. El ruido siempre se escapaba, desaparecía por varios minutos o quizá más, nos engañaba, pero nosotros nos empeñábamos, no íbamos a abandonar el patio hasta conseguir clasificarlo. La sensación era que cuando dábamos por descontado que el ruido ya había pasado porque hacia demasiado tiempo que no volvía, volvía. Y nos martirizaba. Empezó a volver medio frenético, volvía rabioso y con variaciones. El ruido se había vuelto tan insoportable que, aunque entendíamos lo inútil de la actitud, igual nos tapábamos desesperadamente las orejas. Recién cuando paraba, cuando se iba y parecía que se lo había tragado la tierra, descansábamos. En una de esas veces, que el ruido se fue, nos dejó secuelas, quedamos pasmados. El ruido había dejado marcas en nuestras orejas, nos había estampado pequeñas manchas ruidosas en las orejas, que lo reproducían en algo. El ruido, el ruidazo, dejaba su marca en los que deambulábamos en el patio. Pero lo que podría resultar todavía más pasmoso, y sin embargo parecía que ni siquiera nos mosqueábamos, era lo que pasaba en las orejas, porque las manchas ruidosas las hacían crecer, había manchas ruidosas vibrando en casi todas las orejas que crecían al compás de esa vibración.

En pocos minutos, verdaderamente demasiado pocos, las orejas crecieron unos cuantos centímetros, algunas casi llegaron a duplicar su tamaño. Orejudos, perplejos, recorríamos el patio mirándonos las orejas. Encima eramos orejudos desparejos, en casi todos los casos una oreja crecía más que la otra, rara vez se agrandaban de igual forma y al mismo tiempo. Las manchas ruidosas no tenían en cuenta la simetría, actuaban caprichosamente. A lo ancho y a lo largo del patio nos mirábamos desorientados, palpando nuestras orejas para controlarlas, para saber si habían cambiado de tamaño, ilusionados con que hubieran vuelto a su forma natural en algún momento o al menos que hubiesen reducido un poco el tamaño.

Afuera, a pleno sol, nos dedicábamos a mirarnos y a esperar. A veces caminábamos por el patio con las piernas entumecidas contando las manchas y las baldosas. Y otra vez a esperar, a esperar el ruido. Estábamos pendientes de los vaivenes del ruido por su efecto sobre las orejas, en el fondo esperábamos que volviera, no por el el tamaño en sí que provocaba en las orejas, sino por la novedad de escuchar cada palabra que se emitía con semejante claridad, la nueva concavidad de la oreja debido al crecimiento intempestivo permitía que oyéramos con gran nitidez, oíamos a todos y a cada uno de los que deambulaban en el patio, fuera cual fuese su ubicación, oíamos tanto al que estaba pegado como al del otro extremo del patio.

No nos dábamos cuenta cómo las horas pasaban.

Llegó el anochecer, el momento en que nos movíamos en la oscuridad. Orejudos y rengos de oreja también, una grande y otra no, buscábamos a los rezagados en la mutación, los que habían conservado el tamaño de sus orejas hasta último momento. El sol había desaparecido por completo y nosotros seguíamos en el patio, ahora el ruido había vuelto y era como una malla elástica, cedía hasta un punto, el resto era una roca, no aflojaba . Alguien apareció con varios picos, quería picar el ruido, que lo picáramos entre todos, nos metió esa idea en la cabeza, picar el ruido hasta hacerlo papilla, polvo; pero mientras se discutía su conveniencia, sus pro y sus contra, se propuso otra acción, ya que teníamos los picos se iba a cavar en su dureza un sinfín de agujeros para que se desinflara y zans se acabó. En eso se hizo silencio, un silencio de muerte, silencio absoluto. Nos mirábamos unos a otros muy pendientes porque el ruido había desaparecido completamente, absolutamente, también el zumbido.

Alguien se puso a explicar que con tanto ir y venir el ruido se había desmaterializado, diluido por completo, y que nuestros picos resultaban totalmente inútiles, entonces los tiramos a un rincón. Al mismo tiempo observamos que nuestras orejas habían empezado a achicarse , que despacio volvían a su tamaño natural perdiendo su captación extraordinaria,y empezábamos a distraernos y a mirar para cualquier lado. "¡El ruido!", gritó de golpe una persona levantándose porque se había sentado después de tanto ir y venir . "¡El ruido!", agitaba los brazos y estiraba una mano como si pudiera tocarlo; como si el ruido estuviera pasando de un ruido de ficción a uno real se tapó las orejas y empezó a hacer ruido con la boca imitándolo.