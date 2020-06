Walter Coyette es el nuevo entrenador de Alvarado de Mar del Plata

Walter Gastón Coyette fue anunciado como nuevo director técnico de Alvarado de Mar del Plata, tras la salida de Juan Pablo Pumpido del conjunto que participa en la Primera Nacional del fútbol argentino.



La comisión directiva de la entidad marplatense comunicó que Coyette se hará cargo de la conducción del plantel, luego de que Pumpido finalice formalmente su gestión al frente del equipo, el próximo martes 30 de junio.



El entrenador, de 44 años, llegará a la ciudad balnearia junto a su cuerpo técnico, integrado por Claudio Graf, como ayudante de campo, y Emanuel Facundo Sánchez, como preparador físico.



"Es un orgullo para nuestra institución contar con la experiencia y los conocimientos de un ex jugador de su talla y un técnico que lleva una destacada trayectoria como tal, que logró el ascenso a la Primera División con Chacarita en 2017, y que dirigió en la máxima categoría del fútbol argentino y chileno", informó el club.



Coyette llegará a Alvarado luego de un breve paso como entrenador de Unión La Calera, en la primera división del fútbol chileno, entre septiembre y diciembre de 2019. Antes había comandado a San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan, Chacarita y la Selección Argentina Sub 15.



Como jugador pasó por Lanús, el Leganés de España, Platense, Atlas de México, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe, Deportivo Quito de Ecuador, Juventud Antoniana de Salta, Huracán, Quilmes y Chacarita.



La llegada de Coyette fue oficializada luego de que el club anunciara el último lunes que Juan Pablo Pumpido no continuaría al frente del equipo, después de haberse hecho cargo de la conducción tras el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.