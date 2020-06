“La revolución del género”, especial LGBTIQ+ por NatGeo

“Soy plural”, se escucha en un pasaje de La revolución del género (NatGeo). El testimonio es de una persona que no se siente identificada con la catalogación binaria hombre/ mujer e ilustra el enfoque de este trabajo que este domingo emitirá la señal de tevé paga en el marco de una programación especial por el día internacional del orgullo LGBTIQ+ (ver abajo).



El documental está conducido por la periodista Katie Couric, personalidad desconocida por estos pagos, pero cuyo perfil y trayectoria explica el interés didáctico del envío. Específicamente lo que sucedió en 2014, cuando esta reportera de la NBC entrevistó a la modelo trans Carmen Carrera. La serie de equívocos y prejuicios que manifestó en vivo la llevaron a replantearse la cuestión. Pero más que una carta de disculpas pública, se trata de un amplísimo abanico informativo con entrevistas a especialistas, psicólogos, activistas, y familias para conocer mejor el rol de la genética, la química del cerebro y la cultura moderna sobre un concepto que hoy está caracterizado por la fluidez.

En La revolución del género imperan las historias y testimonios en primera persona junto con aportes científicos que marcan un cambio de paradigma específicamente de las conexiones entre los factores biológicos y la identidad de género. “Hay dos sexos pero hay múltiples manifestaciones de esos dos sexos. Podemos hablar de cromosomas, anatomía, genes, hormonas, género e identidad, pero en definitiva se trata de la biología de tu cerebro”, dice Joshua Safer, responsable de alguno de los pasajes más fascinantes del documental. Página/12 participó de una conferencia vía Zoom que el endocrinólogo, y director del Centro de Medicina y Cirugía Transgénero en Mount Sinai, brindó a raíz de la emisión del documental.

-¿Hay una revolución, tal como lo plantea el nombre de este documental?

-El título apunta a cómo la sociedad empieza a pensar la cuestión. La revolución es en términos de que empezamos a notarlo. Nada ha cambiado realmente a nivel biológico, sólo que antes no lo reconocíamos como tal. Y sucede a varios niveles. Uno es el médico, que tiene una mejor comprensión de lo biológico y cómo trabajar sobre la identidad de género. Hay una customización a lo que está pasando. Y eso es revolucionario.

-¿Cuáles son los equívocos más comunes acerca de la identidad trans?

-El equívoco más extendido y antiguo era el de la enfermedad mental, que la gente principalmente necesita apoyo para lidiar con su circunstancia. Ahora reconocemos que, sobre todo, hay una vinculación biológica a la identidad de género. La mejor estrategia es ayudar a los que quieran cambiar su aspecto físico. Que puedan encajar esa imagen y apariencia al grado de lo que sienten que es propio. Otro error muy común, incluso a veces con una buena intención, es pensarlo desde lo genital. Que la gente necesita una operación de cambio de sexo. Primero y principal, una persona trans lo primero te va a decir que su sexo no está “cambiando” porque su sexo ha sido definido por su género. Lo cual es biológico como los cromosomas y las hormonas. Siempre ha sido así para una persona trans. Solo está cambiando una de sus características para estar más cómoda consigo misma. Esas características no son simplemente lo genital. Para una mujer trans adulta, una feminización de sus rasgos puede ser una prioridad antes que aquello que está debajo de su ropa, lo cual nadie lo ve. A veces no necesitan ninguna intervención. Ese es el mayor equívoco hoy en día.

-¿Qué piensa de la representación de la identidad en los medios?

-Ciertamente hay una mejora en el retrato en los medios de comunicación, películas y series, hay chistes que ya no tienen ningún sentido. Ahora estamos empezando a ver a la gente trans interpretando roles de trans, así que empezamos a advertir que hay gente allí afuera distinta. Es un buen modelo para el resto de la sociedad y sobre todos para las personas trans. Se empiezan a sentir más. Creo que el paso siguiente sería que se los y las represente como trans pero no se los remarque sólo por ello. Pero sin duda estamos mejor que antes.

-¿Se puede cambiar la identidad de género?

-Lo que hoy sabemos es que lo que entendemos por identidad de género es algo con lo que nacés, está preprogramada y no es algo que se pueda cambiar a la fuerza. Eso no significa que la identidad de género no pueda amoldarse. Cuando sos chico quizá no tengas las palabras adecuadas para manifestarlo o siquiera pensarlo. No puedo decir que no haya influencia externa. Básicamente, hay un componente biológico con el que nacemos y con el que potencialmente en el futuro científico podemos predecir, no perfectamente, pero en mayor grado, lo que somos. Pero aunque puedas predecir, no podés saberlo hasta que le preguntás a una persona.

-¿Qué ha cambiado en su propia perspectiva del fenómeno?

-Hay que tener una mente amplia para brindar algo de acuerdo a la necesidad de una persona trans. Una persona trans puede no querer una intervención aunque todo pareciera indicar que sí tiene interés. Gente que toma hormonas y luego las deja, personas que toman hormonas y no cambian su rol en la sociedad porque tiene su esquema armado en términos de relaciones, y eso está bien para ellas. La heterogeneidad es lo que más ha evolucionado en mi manera de pensar desde que he estado en este campo. Tenés que dar siempre un par de pasos hacia atrás y abrir tu cabeza.





Varias señales eligieron una programación inclusiva

Domingo de orgullo multicolor

NatGeo: El especial de la señal de cable comenzará a las 22 con Gaycation, conducido por Ellen Page. Le seguirá un capítulo de Explorer Investigation sobre las vivencias de la comunidad LGTBQI+ en Brasil. Luego será el turno de La revolución del género y finalizará con un episodio de Soundtracks sobre los disturbios de Stonewall.

Fox Channel: Este domingo habrá un maratón de Los Simpsons (de 18 a 22) con capítulos en los que en Springfield se izó la bandera multicolor.

Netflix: La plataforma de streaming acaba de estrenar Disclosure, documental que disecciona el canon de representación trans de Hollywood y la ficción televisiva. En su catálogo también se destaca Girl, la celebrada ópera prima del belga Lukas Dhont que sigue a una adolescente trans que quiere ser bailarina de ballet. El papel principal está interpretado por el actor cisgénero Victor Polster, rol premiado en la selección Un Certain Regard en Cannes 2018.

HBO GO: Se destacan Batwoman, Euphoria, la brasileña Todxs Nosotrxs, el documental Wig y la miniserie Angels in America. Una producción especialmente disruptiva es Gentleman Jack, que recrea la vida de la británica Anne Lister, quien es considerada “la primera lesbiana moderna” y vivía sin imposiciones ni etiquetas hacia 1830.

Lifetime: La pantalla preparó el ciclo “Amor sin etiquetas” con telefilmes como La arquera, Durmiendo con el peligro y Alex Cooper: atrapada en el clóset.

TNT: El ciclo Speak Up, que se emitirá hoy al mediodía, consta de entrevistas a referentes de la comunidad artística y parte del movimiento LGBTQIA+. Serán charlas íntimas que cruzan lo creativo y lo personal con Marilina Bertoldi, Javiera Mena, La Queen y Christian Chávez. Su conductora es la periodista nicaragüense La Reclu.